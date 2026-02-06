韓國樂天巨人隊台南春訓 公益講座指導8校青少棒、青棒

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
韓國職棒樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）在台南春訓，除備戰新球季，並攜手台南市政府辦理公益棒球講座，回饋台南基層棒球隊。圖／台南市政府提供
韓國高人氣職棒樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）今年1月下旬抵達台南，展開為期26天的春訓行程，除全力備戰新球季外，也攜手台南市政府辦理公益棒球講座，回饋在地基層棒球發展。今天首場公益講座於亞太國際棒球訓練中心成棒副球場登場，有南市8所青棒、青少棒校隊參與。

本次講座由樂天巨人隊韓職教練團首席教練姜錫千（강석천 수석 코치）率領，集結牛棚、打擊、守備、投捕等共5名專業教練，與台南8所國高中棒球隊的教練及球員近距離交流，進行實務示範與技術指導。市長黃偉哲到場為教練與球員加油打氣，並與韓國教練團及年輕選手互動，關心訓練內容與學習成果。

黃偉哲表示，樂天巨人隊是韓國頂尖職業棒球隊，感謝球隊在春訓期間仍撥出時間，指導台南年輕球員。此次參與講座的青少棒與青棒隊伍，多為台南長期深耕的傳統勁旅，透過與國際職棒教練的直接接觸，有助於球技與觀念全面提升。他強調，棒球是台灣的重要運動，必須從基層扎根，市府也將持續投入資源，為台南三級棒球厚植實力。

體育局長陳良乾指出，樂天巨人隊戰績亮眼、培訓體系完整，展現世界級職業水準。市府在市長指示下規劃兩場公益棒球講座，透過實地指導與訓練理念分享，讓南市青棒、青少棒校隊訓練更扎實，為教練與選手帶來難得的國際交流經驗。

此次參與學校包括南英商工、善化高中、台南海事、陽明工商、歸仁國中、金城國中、崇明國中及民德國中。多數球員表示，能直接接受韓國職業教練指導，對自身成長助益良多。

體育局表示，市府自2024年與樂天巨人隊簽署合作備忘錄（MOU）以來，雙方交流成果豐碩，球隊已連續兩年選擇台南作為春訓基地，並高度肯定亞太國際棒球訓練中心的場地與設備。台南冬季氣候穩定、降雨少，加上完善多元的訓練空間，是吸引國際職棒球隊來訪的重要關鍵。未來市府將持續結合國際春訓資源，行銷場館優勢，引進專業教練能量，協助培育基層棒球人才，提升城市國際能見度。

台南市長黃偉哲準備能量飲料為教練與球員加油打氣，並與韓國教練團及年輕球員互動交流、關心講座內容。圖／台南市政府提供
教練 台南 韓國 棒球
