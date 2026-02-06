謝龍介爆料陳亭妃已在「招募小內閣」 陳斥：抹黑、造謠

國民黨台南市長提名人謝龍介今天在直播指稱，民進黨初選剛過關的陳亭妃，已自詡「準市長」，已內定未來的台南市議長、副議長人選、招募小內閣，甚至啟動部分開發案。陳亭妃直斥謝龍介編故事，既然要參選台南市長，就請用心提出市政願景，而不是耍嘴皮子、抹黑造謠。

謝龍介表示，民進黨內憲派與妃派顯然尚未整合，才會有民進黨人士向他透露相關內幕，包括議長、副議長人選已被內定，並要求選舉期間須有「貢獻度」，他並反問，賴清德總統若知情是否仍會支持陳亭妃。

陳亭妃在臉書駁斥，「選舉是為了讓城市更好，而不是製造對立」。她說，「我誠懇呼籲謝龍介委員，既然要參選台南市長，就請用心提出市政願景，而不是耍嘴皮子、抹黑造謠。用編造的故事傷害他人，不會替台南加分。」

陳亭妃指出，「過去我們已有五次交手，現在要進行第六次的競爭，希望謝龍介委員應該拿出對台南市政的想法。而不是只會透過節目或直播說出與台南人認知明顯不同的說法，只會被當成笑話。」

她強調，台南人看得很清楚，市長選舉終究要回到苦幹實做，才是對城市真正的負責。

謝龍介隨後再發文回擊「我謝龍介，行得正、坐得直，說的每句話都有憑有據，也不打負面選戰，我說的是否屬實？也請台南鄉親評評理。」

他並提出三點：其一，民進黨公布市長提名當天，即傳出下一屆議長、副議長人選已底定，且不在24名「挺林俊憲」議員之中，才引發部分議員反彈，要求陳亭妃簽署「2026民進黨勝選共同聲明」；其二，未來台南市政府的政務官、小內閣，陳亭妃團隊已經在招兵買馬。；其三，陳亭妃還沒當選，但已經透過管道傳話給某些業者地主，特定的土地開發案可以提前啟動作業程序了。

謝龍介表示「我說的話，我負全責，而且我要提醒亭妃，我的消息來源，絕大多數都是民進黨朋友親口說的，如果陳亭妃還認為我是在造謠，那歡迎來告，我只好請法官傳喚這些證人。」

謝龍介說，從民進黨初選前，直到如今，都無意操作分化民進黨，「亭妃卻無端攻擊我，來轉移黨內矛盾，我也必須正面回應。」