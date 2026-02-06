快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

台灣燈會重現世博TECH WORLD館 即日起開放預約參觀

中央社／ 嘉義縣6日電
2025大阪世博代表台灣參展的TECH WORLD館將在2026台灣燈會期間重現，場館設置地點位在太保市嘉朴東路一段的加油站旁，工程持續進行中。圖／中央社
2025大阪世博代表台灣參展的TECH WORLD館將在2026台灣燈會期間重現，場館設置地點位在太保市嘉朴東路一段的加油站旁，工程持續進行中。圖／中央社

2025大阪世博代表台灣參展的TECH WORLD館，將在今年台灣燈會期間重現；嘉義縣政府說，即日起開放線上預約參觀，TECH WORLD館開放時間是3月2日至3月15日上午10時至晚上10時。

嘉義縣政府告訴中央社記者，TECH WORLD館設置地點位在太保市嘉朴東路一段中油加油站旁，工程已開始建置，外觀已初具模樣，線上預約參觀人數已破萬人。

縣府說，去年大阪世博的主題是「設計充滿生命光輝的未來社會」，因此TECH WORLD館以「連結世界共創未來美好生活」為主題，「共好」為策展理念，規劃「生命」、「自然」及「未來」等3大劇場。透過這3大劇場論述共好是一種價值，也是一種態度，更可以是一個解決方案，它讓美好的生活得以實現。

縣府表示，TECH WORLD館從與自然共好，呈現台灣好山好水好養生的環境；從科技發展呈現台灣在半導體供應鏈的關鍵性角色，更展現台灣願與世界共創未來美好生活的態度。2026台灣燈會重現TECHWORLD館，要讓大眾親身感受這份屬於台灣的榮耀。

縣府說，TECH WORLD館3月1日開幕，3月2日至3月15日開放線上預約參觀，網址是https://reurl.cc/4b9LXK，預約成功憑QR Code入館，一個帳號至多可預約4人，完整預約說明及入場須知，請詳看預約連結網址。

2026年台灣燈會在嘉義縣，活動日期3月3日至3月15日、共計13天。展區位於嘉義縣政府所在地，涵蓋故宮南院、太子大道、縣治特區及府前廣場。

台灣燈會 嘉義
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

2026台灣燈會設置3處救護站 提升醫療救護量能

經典賽／南韓監督說明4美籍選手定位 歐布萊恩將扛終結者

嘉義台灣燈會重現TECH WORLD館 卓揆：看完回國會爭回預算

卓榮泰宣傳台灣燈會 不忘喊話回國會爭取預算

相關新聞

雲林褒忠新湖農場魚塭型「魚菜共生」 肥美無毒草莓下周超商上架

雲林縣褒忠鄉公所和新湖合作農場合作推動魚塭型「魚菜共生」有成，經三年實驗改良，移至露天大面積種植草莓，粒粒飽滿，且可帶動...

台灣十大燈會！府城普濟燈會1800盞彩繪燈籠點亮台南

第14屆府城普濟燈會將於2月12日至3月7日在中西區普濟殿展開，今年燈會共點亮超過1800顆由民眾親手彩繪的燈籠，除匯集...

1個紅包撐起弱勢兒未來 嘉縣市府攜手世展會為弱勢兒少築起希望防線

在天災頻仍、物價高漲與關稅壓力交織下，弱勢家庭的生活負擔持續加重。台灣世界展望會自2000年發起「紅包傳愛」行動，年年於...

洪家益維冠大樓倒塌失去雙腿10年 明辦「永不放棄」感恩分享會

台南維冠大樓倒塌10年，當時雙腿嚴重截肢，到現在不能裝義肢的洪家益一直努力復健，才要走出走過生命低谷，又在新冠疫情期間跌...

嘉義縣農會推新品「極上瑪卡」添加東石牡蠣鋅增活力

嘉義縣農會迎接馬年，今年首度跨足保健食品市場，與國內藥廠寶齡富錦合作推出新品「極上瑪卡」，主打結合安地斯山瑪卡與東石牡蠣...

想凍死鱷魚扛去行政院抗議…牠命大活下來！養鱷業者取消行程

嘉義縣養殖河口鱷業者阮茂盛不滿政策，禁止一般民眾將鱷魚當作寵物飼養，阮打算用冰塊將鱷魚安樂死，今天載至行政院抗議，但鱷魚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。