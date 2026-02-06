台灣燈會重現世博TECH WORLD館 即日起開放預約參觀

2025大阪世博代表台灣參展的TECH WORLD館，將在今年台灣燈會期間重現；嘉義縣政府說，即日起開放線上預約參觀，TECH WORLD館開放時間是3月2日至3月15日上午10時至晚上10時。

嘉義縣政府告訴中央社記者，TECH WORLD館設置地點位在太保市嘉朴東路一段中油加油站旁，工程已開始建置，外觀已初具模樣，線上預約參觀人數已破萬人。

縣府說，去年大阪世博的主題是「設計充滿生命光輝的未來社會」，因此TECH WORLD館以「連結世界共創未來美好生活」為主題，「共好」為策展理念，規劃「生命」、「自然」及「未來」等3大劇場。透過這3大劇場論述共好是一種價值，也是一種態度，更可以是一個解決方案，它讓美好的生活得以實現。

縣府表示，TECH WORLD館從與自然共好，呈現台灣好山好水好養生的環境；從科技發展呈現台灣在半導體供應鏈的關鍵性角色，更展現台灣願與世界共創未來美好生活的態度。2026台灣燈會重現TECHWORLD館，要讓大眾親身感受這份屬於台灣的榮耀。

縣府說，TECH WORLD館3月1日開幕，3月2日至3月15日開放線上預約參觀，網址是https://reurl.cc/4b9LXK，預約成功憑QR Code入館，一個帳號至多可預約4人，完整預約說明及入場須知，請詳看預約連結網址。

2026年台灣燈會在嘉義縣，活動日期3月3日至3月15日、共計13天。展區位於嘉義縣政府所在地，涵蓋故宮南院、太子大道、縣治特區及府前廣場。