褒忠新湖農場魚塭型「魚菜共生」肥美無毒草莓下周超商上架

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣褒忠鄉公所和新湖合作農場合作推動魚塭型「魚菜共生」有成，經三年實驗改良，移至露天大面積種植草莓，粒粒飽滿，且可帶動魚塭循環淨化水質，省水又增加農作產能，合作社表示，已打開超商通路，預計下周上架，期能推廣建構全新的農作產銷模式。

今天大型魚菜共生成果會，立委劉建國、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆及台大學者等人前往觀摩，當場採摘品嘗新鮮無毒草莓，並對魚塭型魚菜共生帶來減碳循環農業的轉型發展極表肯定。

鄉長陳建名說，3年前與新湖合作農場合作，推動改良式魚菜共生，擇定廢棄魚塭進行魚菜共生，實驗下來成果卓著，美生菜可年產3公噸，也可去化90公噸的廢菜渣，大大提升農業產能和環保，並建立一條農業新出路。這項成就躍上全球知名循環經濟案例平台Knowledge Hub的資料庫中。

農場理事主席陳清山表示，魚塭型魚菜共生，是以加工截切的無毒美生菜渣倒入魚塭養魚，再將含肥的池水抽進堤岸邊所搭建的溫室，透過管線與盆式栽培美生菜和草莓，在溫室灌溉經土壤、根部過濾淨化後的水再排回魚塭養魚，達到「滴水不漏」充分循環使用的目標。

陳清山說，魚菜共生每株草莓以獨立盆種植，可避免土傳性病害，再加入水溫調節器，採收期可延長至5月，今年更改良加上肥料滴管，使草莓長得肥又壯，今年擴大開發1.2公頃露天「魚莓共生」，有草莓牆也有草莓田，加置靜置槽供作沈澱再灌，可淨化根部，成效良好，已獲得部分通路商肯定，預計下周正式開賣。

劉建國表示，魚塭型魚菜共生已為國內循環農業建立良好典範，讓農業「再進化」，建構全新的農業產銷系統，期待有更多農友投入。

草莓 劉建國 菜渣
