台灣十大燈會！府城普濟燈會1800盞彩繪燈籠點亮台南

第14屆府城普濟燈會將於2月12日至3月7日在中西區普濟殿展開，今年燈會共點亮超過1800顆由民眾親手彩繪的燈籠，除匯集海內外的創意巧思，展現文化的熱情與對新年的祝福，更獲邀至義大利及日本巡迴展出。

市長黃偉哲今出席宣傳記者會表示，府城普濟殿燈會是少數由地方發起且結合街區籌辦的盛事，每年邀請台南中小學生發揮創意，繪製獨特的燈籠，透過懸掛上千個彩繪燈籠，營造出濃厚在地春節氛圍，燈會不僅照亮普濟殿與周邊街區，也點亮整座府城的夜空。

黃偉哲表示，燈會迄今已累計超過百萬人次到訪參觀，每年吸引數以萬計的國內外旅客至台南朝聖，更被票選為台灣十大燈會之一，今年獲邀至義大利、日本展出，可謂享譽國際，民俗文化能夠變成具有藝術成分的創作，這是非常不容易，希望大家能珍視並共同努力，讓普濟燈會未來更亮麗。

今年普濟燈會以「燈火交織：跨越台南・米蘭・日本的光之旅」為國際主題，且獲義大利台商協會邀請，燈會首度遠赴歐洲，參加國際米蘭設計周「CASA TAIWAN」展出，除展出得獎花燈作品外，也規畫DIY拓印版畫、傳統剪紙體驗與彩繪小燈籠活動，與世界分享來自台灣、來自台南最溫暖的光。

此次巡展將依序於台灣台南普濟殿（2月12日至3月7日）、義大利米蘭Artemadia（4月21日至26日）及日本仙台AQUAIGNIS（7月24日至8月23日）展出，實踐「越在地，越國際」的文化行動。

本屆主燈作品〈等一下馬〉由藝術研究所學生蔣昕哲與馬慕恩聯手創作，作品以幽默反差的形式傳達「希望不必等到最好時機，只要願意行動，祝福就已在路上」的寓意，為新的一年帶來溫暖祝福。

主辦單位表示，2月12日開幕日適逢農曆12月25日，燈會將依循傳統歲時祭典，以「開廟門迎神」揭開序幕，象徵新一年的祝福與啟航。

燈會也延續去年度國際燈藝交流成果，設置「日本宮城・仙台ランタンエリア 燈籠區」，以「永續燈會・點亮台南」為核心理念，與日本仙台藤塚地區AQUAIGNIS仙台建立長久而深刻的文化夥伴關係，持續深化台日燈藝與地方文化交流。

在地共創同樣是今年的亮點，剪紙巷與南寧高中、佳里國小附幼攜手合作，以「青春」為題，在光影之間描繪成長。孩子們將每一盞燈想像成一顆馬卡龍，透過色彩、文字與創作，把青春變成可以觸摸的光，為燈會注入世代交融的溫度。

3月7日晚間燈會閉幕熄燈夜活動，將由百年歷史的振聲社南管樂團演出經典南管音樂，邀請旭陽車鼓南管傳習藝生鄭宜雰以月琴演奏創作台語歌曲，重現燈會廟埕的古早音樂風華。