2026台灣燈會設置3處救護站 提升醫療救護量能

中央社／ 嘉義縣6日電

強化2026台灣燈會第一線醫療、救護量能，嘉義縣衛生局規劃3處救護站，調度4家急救責任醫院及18鄉鎮市衛生所醫護人力支援，今天舉辦「救護組醫護工作說明會及急救訓練」。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，2026台灣燈會自3月3日展開，為期13天，預計帶來大量人潮，今召開救護站工作說明會，邀請大林慈濟醫院急診部長李宜恭講授「常見救護問題及緊急應變處置」。

衛生局長趙紋華說，課程內容聚焦大型活動中常見的急症、外傷、不適處置及突發狀況應變，透過實務經驗分享，協助醫護熟悉現場處置流程，提升臨場判斷與即時應變能力，確保在第一時間提供最適切的醫療協助，降低意外風險。

趙紋華表示，台灣燈會屬全國性重大活動，盼透過本次工作說明與教育訓練，整合救護人員共識。感謝縣內各大醫院支援救護人力。

趙紋華說，燈會期間適逢初春時節，早晚溫差較大，民眾外出賞燈務必注意保暖，尤其長者、幼童及慢性病患者，更應留意身體狀況，避免久站與過度疲勞。如有任何不適，請即時向現場救護站或醫護人員尋求協助。

台灣燈會 嘉義
