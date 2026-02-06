快訊

1個紅包撐起弱勢兒未來 嘉縣市府攜手世展會為弱勢兒少築起希望防線

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣世界展望會發起「紅包傳愛」行動，陪伴經濟弱勢兒少走過生命難關。上午在嘉市鈺通大飯店舉辦「紅包傳愛感恩分享會」，嘉縣市府代表、企業與民間團體齊聚一堂，見證一份份紅包如何化為孩子人生路上的關鍵支撐。圖／世展會提供
在天災頻仍、物價高漲與關稅壓力交織下，弱勢家庭的生活負擔持續加重。台灣世界展望會自2000年發起「紅包傳愛」行動，年年於歲末串聯社會善意，陪伴經濟弱勢兒少走過生命難關。上午展望會在嘉市鈺通大飯店舉辦「紅包傳愛感恩分享會」，嘉縣市府代表、企業與民間團體齊聚一堂，見證一個個紅包如何化為孩子人生路上的關鍵支撐。

成長於單親家庭的「雍儒」，母親靠家庭代工與洗碗維生，微薄收入需負擔2名孩子的學費與生活開銷。台灣世界展望會自他求學階段起，提供生活扶助、助學補助與書籍資源，並透過社工與資助人長期關懷，協助他培養閱讀、書寫能力，逐步建立自信。「雍儒」大學選讀教育相關科系，希望陪伴更多需要幫助的孩子，如今已成為實習教師，將曾經獲得的支持化為回饋社會的力量。

「小蕙」家庭人口眾多，家中經濟仰賴父親擔任貨車司機的收入。丹娜絲颱風侵襲時，強風吹毀鐵皮屋，天花板掉落、門窗受損，住家一度停電多日，生活陷入困境。透過展望會平安紅包提供修繕補助，家庭逐步恢復安全居住環境，也讓「小蕙」得以安心就學。目前就讀餐旅科三年級的她，期盼未來以一技之長投入職場，減輕家庭負擔。

「阿煌」爸爸因肝病與癌症治療，身體狀況不佳，被迫離開原有工作，家庭頓失主要收入來源，且需照顧行動不便的孩子，難以從事長時間或勞力型工作。在加入展望會竹編培力專案後，透過希望紅包支持學習技術，以家庭代工方式逐步建立穩定收入。從不熟悉編織到作品獲得肯定，「阿煌」爸爸不僅找回生計，也重拾自信，成為孩子眼中的榜樣，竹編更成為親子共同努力的情感連結。

紅包 丹娜絲颱風 弱勢家庭 世界展望會
