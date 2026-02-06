1個紅包撐起弱勢兒未來 嘉縣市府攜手世展會為弱勢兒少築起希望防線

在天災頻仍、物價高漲與關稅壓力交織下，弱勢家庭的生活負擔持續加重。台灣世界展望會自2000年發起「紅包傳愛」行動，年年於歲末串聯社會善意，陪伴經濟弱勢兒少走過生命難關。上午展望會在嘉市鈺通大飯店舉辦「紅包傳愛感恩分享會」，嘉縣市府代表、企業與民間團體齊聚一堂，見證一個個紅包如何化為孩子人生路上的關鍵支撐。

成長於單親家庭的「雍儒」，母親靠家庭代工與洗碗維生，微薄收入需負擔2名孩子的學費與生活開銷。台灣世界展望會自他求學階段起，提供生活扶助、助學補助與書籍資源，並透過社工與資助人長期關懷，協助他培養閱讀、書寫能力，逐步建立自信。「雍儒」大學選讀教育相關科系，希望陪伴更多需要幫助的孩子，如今已成為實習教師，將曾經獲得的支持化為回饋社會的力量。

「小蕙」家庭人口眾多，家中經濟仰賴父親擔任貨車司機的收入。丹娜絲颱風侵襲時，強風吹毀鐵皮屋，天花板掉落、門窗受損，住家一度停電多日，生活陷入困境。透過展望會平安紅包提供修繕補助，家庭逐步恢復安全居住環境，也讓「小蕙」得以安心就學。目前就讀餐旅科三年級的她，期盼未來以一技之長投入職場，減輕家庭負擔。