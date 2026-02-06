洪家益維冠大樓倒塌失去雙腿10年 明辦「永不放棄」感恩分享會

台南維冠大樓倒塌10年，當時雙腿嚴重截肢，到現在不能裝義肢的洪家益一直努力復健，才要走出走過生命低谷，又在新冠疫情期間跌落谷底，他再努力一步步走出來，也覺得應該分享自己的經歷心境，明天舉辦「10年回顧分享會」，希望能夠用自己的經歷來回饋大家、讓大家知道只有永不放棄才會有光明的未來。

2016年2月6日凌晨的強震，維冠大樓倒塌造成115人死亡，是天災也是人禍，是台灣史上單一建築物倒塌傷亡最嚴重的災難。分享會明天下午兩點在台南市永康區圖書總館6樓劇場，除了當事人現身說法，還會搭配播放他的好朋友攝影師蔡坤洲10年來為他拍攝的許多照片還有影片。

洪家益說，因為許多情同家人的好朋友鼓勵，現在不但重拾打籃球的樂趣，也和很多的好朋友、地震後後的家人，找他之前從沒去過的墾丁景點、梅嶺遊玩甚至到日本考察人家的無障礙設施，這次分享會也感謝好朋友大力支持。他會在分享會上說明10年來的心路歷程還有努力的點點滴滴。更重要的是感謝10年來對他不離不棄的好友們。

他說，災變發生不久後他就下定決心為了家人一定要趕快振作起來，不怕復健的痛苦，還有為了增長體力的努力，多年來的感受就是其實「身體沒辦法站起似乎來沒那麼重要，但自己的心能夠站起來才最重要。」大家不要放棄希望、要能用各種機會來應對，行有餘力就回饋其他弱勢與大眾。

他認為，這麼多年來要感謝的人真的很多，他最要感謝這10年來不斷陪著他的朋友蔡坤洲、原本非親非故卻一直出錢出力幫忙打點、關心跑腿的「Tina姊」，感謝這些人一直把他當作家人不離不棄，他也才能有這個勇氣不斷地給自己加油走出陰霾。自己也不再糾結為什麼當初大腿要多切掉那5公分、不然就有機會裝義肢，把每個當下過好最重要。