嘉義縣農會推新品「極上瑪卡」添加東石牡蠣鋅增活力
嘉義縣農會迎接馬年，今年首度跨足保健食品市場，與國內藥廠寶齡富錦合作推出新品「極上瑪卡」，主打結合安地斯山瑪卡與東石牡蠣鋅，打造具地方風味的保健食品，盼以創新商品守護鄉親健康，也打破外界對農會僅販售米、茶的刻板印象，可至農產品展售中心詢問。
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜昨在臉書社群張貼影片，宣布農會推出新商品「極上瑪卡」，象徵馬年活力與衝勁，盼透過新產品協助民眾在忙碌生活中補充元氣，「極上瑪卡」強調在地特色，從嘉義養殖牡蠣萃取出「鋅」成分，融入進口瑪卡原料，打造具地方風味的保健食品。
黃貞瑜指出，「極上瑪卡」不同市售商品，擁有在地靈魂，很多人以為瑪卡是男性的專利，其實瑪卡能引爆男子漢的魅力，也能提升女人的美麗，既是男人的能量站，也是女人的美容院，適合男女食用，希望以親民產品吸引更多消費族群認識農會創新成果。
黃貞瑜說，「極上瑪卡」每瓶60顆，單顆含有500毫克瑪卡，另添加黃精、鹿茸等成分，農產品展售中心即起推出優惠組合，購買1瓶「極上瑪卡」加贈龍眼蜂蜜1罐，再送農會特製燙金版紅包袋5個，可到嘉義縣農會農產品展售中心購買，大量需求可洽詢專線05-23651111。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言