養鱷業者擬凍死鱷魚行政院抗議 牠命大活過一夜…取消行程
嘉義縣養殖河口鱷業者阮茂盛不滿政策，禁止一般民眾將鱷魚當作寵物飼養，阮打算用冰塊將鱷魚安樂死，今天載至行政院抗議，但鱷魚昨晚歷劫後早上還活著，取消抗議行程。嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，鱷魚是冷血動物，但寒流也有凍死經驗，研判可能冰塊不夠。
阮茂盛多次載活體鱷魚北上陳情，去年將鱷魚五花大綁，載至立法院門口，警方通報動保處人員到場協助，最後出動吊車才將鱷魚移置，依違反社會治安維護法送辦，裁罰1萬元，但因陳情未果，他原定今天要載9隻河口鱷至行政院，希望能放寬政策規定，讓喜歡河口鱷的人能飼養。
林珮如說，河口鱷原為農業部指定公告瀕臨絕種保育類野生動物，但因業者成功人工繁殖，從禁養名單刪除河口鱷，阮茂盛的鱷魚繁殖場領有漁業執照，在場內殺鱷魚合法，之前寒流曾有養殖鱷魚被凍死，還要使用加熱棒保溫，研判鱷魚沒被冰死可能是冰塊不夠。
阮茂盛說，鱷魚養殖場1982年時成立，配合政府發展精緻農業，引進馬來長吻鱷與河口鱷，全盛時期養殖多達400隻鱷魚，如今僅剩17隻，為台灣少數擁有合法鱷魚養殖場，但近年野生動物保護法不斷限縮，禁止販售河口鱷，讓養殖場遇到經營危機，盼政府輔導轉型。
