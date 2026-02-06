紫藤花海之外的榮耀 梅山瑞里低碳林蔭步道奪公共工程金質獎

嘉義縣梅山鄉瑞里社區再添亮點。農業部農村發展及水土保持署以「減法設計」為核心，改善社區內全長約550公尺林蔭步道，在兼顧通行安全與舒適性同時，落實環境友善與低碳理念，成果榮獲第25屆公共工程金質獎土木類肯定，為「紫色山城」寫下新永續里程碑。

瑞里社區自然與人文資源豐富，除每年3月紫藤花盛開吸引遊客外，社區內還擁有賞螢、觀星、茶園體驗等多元遊憩動線。瑞里村長林相卿表示，此次透過農村再生計畫，打造一條「好行、好走、好體驗」的林蔭步道，重新串聯社區既有節點，改善過去步行系統零散問題，並結合導覽與學習功能，深化環境教育。未來也將進一步連結在地民宿與茶農班，以共學輪值方式，帶領居民與旅客深入認識瑞里風貌。

農村水保署指出，步道改善工程順應既有山徑與農務通路，採模組化工法與水陸共構方式施工，以人力取代大型機具，降低開挖與環境擾動；材料則選用國產柳杉、再生塑木與自然石材，設置護坡、棧道與乾砌石溝等設施，實踐低碳、永續的「手護山徑」精神。

步道依地貌條件配置石板階梯、觀景平台、繩索欄杆與止滑導引設施，營造安全友善的步行空間，提供踏青、社區導覽與共學體驗的舒適動線，展現「以少為多、以簡為優」的工程智慧。