萌熊陪走春！323階全新好漢坡挑戰升級 嘉義蘭潭新氣象迎新年

嘉義市蘭潭風景區再升級。迎春節，市府完成蘭潭休憩環境整備工程」，日前開放，最受矚目2大亮點，全新亮相的好漢坡、姊妹亭大型裝置藝術「大白熊」。市府邀請民眾把握春節連假走訪蘭潭，賞湖景、拍美照、慢步調感受嘉義最療癒新年時光。

觀光新聞處長張婉芬表示，本次整備以「輕旅行、慢生活」為核心理念，針對鎮德宮旁長年作為登高健行熱點好漢坡全面改善。過去好漢坡僅有單一道斜坡，坡度陡峭、雨天濕滑，對長者與親子族群較不友善；此次重新規畫為「一側斜坡、一側階梯」複合式動線，兼顧不同體能需求，強化防滑設計，讓健行與登高運動更安全。

整建後的好漢坡共設置323階，不僅提升運動挑戰性，也讓民眾可依自身狀況選擇慢走或鍛鍊體能，成為春節走春與日常健行的新熱點。此次工程除好漢坡外，也同步改善環潭步道、月影潭心及姊妹亭周邊等重點區域，進行步道鋪面與附屬設施整修，並汰換老舊照明設備。夜間照明採低眩光、溫潤柔和設計，兼顧安全與生態友善，營造適合夜遊散步的湖畔氛圍。

近期成為打卡焦點的姊妹亭大型裝置藝術「大白熊」，可愛療癒地坐在湖畔，與嶄新的步道與開闊湖景相互呼應，不論親子同行、情侶約會或好友出遊，都能輕鬆拍出充滿年味的照片。春節歡迎民眾規畫嘉義輕旅行，白天挑戰323階好漢坡或沿環潭步道悠閒漫步，夜晚感受煥然一新的光環境，與大白熊留下新年