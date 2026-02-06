斗六糖廠閉廠30年 變身「竹學堂」重生

關閉近卅年的斗六糖廠昨天打開圍牆，成為斗六糖廠竹創基地，雲林縣府以一點二億元完成整合式景觀工程，保留糖鐵軌跡、糖倉牆體、煙灰池與煤渣場等工業遺構，修舊如舊整修舊建物，引進竹創藝術，打造縣內首座「竹學堂」教育友善環境。

縣長張麗善、林保署副署長張岱等人主持開幕儀式，縣府城鄉處長林長造導覽竹市集、竹教室等竹景觀營造及空間再生，吸引大批民搶先一睹竹創基地丰采。

林保署肯定縣府除打造草嶺石壁竹療癒基地，更再造竹創基地。張岱說，將透過利仁教育基金會設置竹構學苑和竹課程，帶動成為竹文化與產業永續生活據點。

張麗善說，雲林石壁「竹創森」是第一個以城市認證為竹地標城市的首例，為延續竹創森成果，縣府啟動斗六糖廠改造計畫，透過綠美化代管向台糖取得斗六糖廠三點九公頃，修舊如舊整建既有建築，導入竹構創作藝術，將招商引入竹產業，打造成竹創基地，透過空間再造，將關閉多年的糖廠轉化為共享的公共場域。

林長造說，竹創基地由縣府自籌一點二億元，採低度介入、減法設計，保留糖鐵軌跡、糖倉牆體、煙灰池與煤渣場等工業遺構，回收構件再利用，兼顧文化保存、環境友善與循環利用。

園區以藝術手法呈現，包括竹創基地解說指標系統、糖廠意象裝置、八角亭仿作、紅磚牆遺構花園、竹馬遊戲場及堤式滑梯、竹工藝館、庭園景觀、竹鞦韆等，讓原本封閉荒廢的糖廠，活化為安全舒適的竹藝術場域，重新走進生活。