聽新聞
0:00 / 0:00

斗六糖廠閉廠30年 變身「竹學堂」重生

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林斗六糖廠經縣府改造成竹創基地，昨天開幕啟用。記者蔡維斌／攝影
雲林斗六糖廠經縣府改造成竹創基地，昨天開幕啟用。記者蔡維斌／攝影

關閉近卅年的斗六糖廠昨天打開圍牆，成為斗六糖廠竹創基地，雲林縣府以一點二億元完成整合式景觀工程，保留糖鐵軌跡、糖倉牆體、煙灰池與煤渣場等工業遺構，修舊如舊整修舊建物，引進竹創藝術，打造縣內首座「竹學堂」教育友善環境。

縣長張麗善、林保署副署長張岱等人主持開幕儀式，縣府城鄉處長林長造導覽竹市集、竹教室等竹景觀營造及空間再生，吸引大批民搶先一睹竹創基地丰采。

林保署肯定縣府除打造草嶺石壁竹療癒基地，更再造竹創基地。張岱說，將透過利仁教育基金會設置竹構學苑和竹課程，帶動成為竹文化與產業永續生活據點。

張麗善說，雲林石壁「竹創森」是第一個以城市認證為竹地標城市的首例，為延續竹創森成果，縣府啟動斗六糖廠改造計畫，透過綠美化代管向台糖取得斗六糖廠三點九公頃，修舊如舊整建既有建築，導入竹構創作藝術，將招商引入竹產業，打造成竹創基地，透過空間再造，將關閉多年的糖廠轉化為共享的公共場域。

林長造說，竹創基地由縣府自籌一點二億元，採低度介入、減法設計，保留糖鐵軌跡、糖倉牆體、煙灰池與煤渣場等工業遺構，回收構件再利用，兼顧文化保存、環境友善與循環利用。

園區以藝術手法呈現，包括竹創基地解說指標系統、糖廠意象裝置、八角亭仿作、紅磚牆遺構花園、竹馬遊戲場及堤式滑梯、竹工藝館、庭園景觀、竹鞦韆等，讓原本封閉荒廢的糖廠，活化為安全舒適的竹藝術場域，重新走進生活。

張麗善 綠美化 草嶺
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

伊能靜驚爆「第三次躍進」！剪掉10年瀏海、激瘦10斤：2026是我的重生之年

八仙傷友重生路迢迢 他克服恐懼續追廚師夢

「南橫最高學府」重生 高雄桃源國中災後整修落成

高雄港棧五、棧六老舊倉庫重生 全新風貌作科技產業進駐基地

相關新聞

斗六糖廠閉廠30年 變身「竹學堂」重生

關閉近卅年的斗六糖廠昨天打開圍牆，成為斗六糖廠竹創基地，雲林縣府以一點二億元完成整合式景觀工程，保留糖鐵軌跡、糖倉牆體、...

台南0206地震10周年 黃偉哲：城市治理的重要轉捩點

0206地震屆滿十周年前夕，台南市長黃偉哲表示，這場震災不僅是重大災難，更成為台南城市治理的重要轉捩點。十年來，市府從災...

黃偉哲化身叫賣哥！東山窯燒龍眼乾30分鐘熱銷6000包

台南市長黃偉哲再度化身叫賣哥，今受邀上電視購物頻道直播銷售台南東山窯燒龍眼乾，短短30分鐘將準備的6000包、1600公...

0206美濃強震10周年 黃偉哲：韌性城市持續強化建築安全

2016年高雄美濃強震，造成台南維冠金龍大樓倒塌，115人罹難，今年屆滿10週年；市長黃偉哲今天表示，台南災後重建逐步走...

雲林春節推3條免費高鐵接駁路線 提供便利交通暢遊雲林

因應春節返鄉遊子和春節旅遊需求，雲林縣府今年規畫3條免費高鐵接駁路線、2條新春行腳公車，其中高鐵接駁路線涵蓋崙背線、褒忠...

設4公尺寬全身鏡面 歸仁文化中心戶外練舞空間正式啟用

為回應青少年與學生族群的練舞需求，臺南市政府在歸仁文化中心南側迴廊打造戶外練舞空間，設置兩面約4公尺寬的全身鏡面…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。