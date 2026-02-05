南水分署推台南海淡廠 盼南檢續扮採購案守門人

經濟部水利署南區水資源分署正推動台南海水淡化廠工程，為確保工程如期如質完成，分署長吳嘉恆今天前往台南地檢署拜會檢察長鍾和憲，盼檢方持續扮演重大採購案守門人。

吳嘉恆向鍾和憲表示，重要水利工程「曾文南化聯通管」能順利完工並正式通水，南檢在工程施工期間協助排除許多外力干擾，讓第一線工程人員得以在公開透明環境中安心工作、勇於任事，確保工程如期如質完成，成功串聯南部地區重要供水網絡。

吳嘉恆進一步指出，透過廉政平台即時溝通與專業守門機制，有效協助機關提前辨識並降低工程風險，目前正進行的台南海淡廠工程，同樣攸關南部地區水資源穩定供應，工程規模大、社會關注度高，廉政風險管控同樣重要。

他說，期盼南檢能持續作為南水分署相關人員最堅實後盾，讓台南海淡廠工程推動過程中，大家得以無後顧之憂，全力投入專業工作。

鍾和憲表示，自八八風災後，面對極端氣候，民眾更重視水資源建設，當時台南地檢署與南水分署即開創國內首次跨機關密切合作，面對重大水利工程，南檢樂意成為行政機關重大採購守門人角色，防範不法外力介入風險，將持續支持廉政平台運作，為民生供水與產業發展奠定穩固基礎。