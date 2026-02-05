台南0206地震10周年 黃偉哲：城市治理的重要轉捩點

0206地震屆滿十周年前夕，台南市長黃偉哲表示，這場震災不僅是重大災難，更成為台南城市治理的重要轉捩點。十年來，市府從災後重建出發，逐步轉向災前預防與科技防災，將震災省思轉化為制度與政策，未來仍將以「居住安全」與「城市韌性」為核心，持續強化建築安全、都市更新及社區防災量能。

黃偉哲指出，0206促使市府建立「災前預防、災中應變、災後復原」的完整防災體系。震災後各界捐款總額達42億6821萬餘元，市府於2022年將結餘的15億4562萬餘元轉型成立「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」，專款專用於0206後續關懷及重大災害的預防、救助與重建。去年0121楠西地震與丹娜絲風災，即透過該專戶即時動支，協助災民重建家園。

社會局表示，專戶設有管理及監督委員會，並訂定公開透明的管理要點，收支每月公告、按月送議會備查。截至2025年底，專戶尚有約3億3080萬元，後續將依決議持續用於重大災害救助與復原。

在建築安全方面，市府推動耐震補強與危老重建並行，列管985棟公有建築已完成補強；私有建築則透過危老條例提供容積獎勵、稅捐減免與補助，並由市府全額支應災後危險建築物緊急評估費用。0121楠西地震後，市府三個月內完成1995件建築評估，紅黃單解列進度已逾五成。

災前預防方面，市府已公開中級土壤液化潛勢圖資，提供門牌查詢，溪北地區調查亦持續推進；都市更新則納入防災思維，針對高風險老舊社區研議優先更新。另已設置422處避難收容處所、培訓7200餘名防災士，逐步建構社區層級的防災韌性。

黃偉哲強調，台南共有7條活動斷層及1條中洲構造。地震無法預測，唯有持續從制度、建設與社區三方面深化防災，才能朝「大震不倒、中震可修、小震不壞」的目標前進，市府將持續結合科技防災、都市更新與社區培力，讓防災成為日常，一步一腳印，打造更安心宜居、更加堅韌的台南。