聽新聞
0:00 / 0:00
黃偉哲化身叫賣哥！東山窯燒龍眼乾30分鐘熱銷6000包
台南市長黃偉哲再度化身叫賣哥，今受邀上電視購物頻道直播銷售台南東山窯燒龍眼乾，短短30分鐘將準備的6000包、1600公斤銷售一空，除再度印證台南優質農特產品深受消費者歡迎，也展現過人帶貨能力。
趕在春節前夕，黃偉哲今前往東森購物頻道行銷台南東山窯燒龍眼乾，黃偉哲表情豐富，詳細介紹東山窯燒龍眼乾獨特煙燻碳燒味，更親自試吃，開放現場訂購時，訂單蜂擁而來，現場備貨6000包、逾1600公斤在30分鐘內售罄。
「無論日常滋補或節慶送禮皆相當合適。」黃偉哲說，東山窯燒龍眼乾是南市極具代表性傳統農產加工品，製作過程承載農民長時間的投入與世代相傳的工藝精神。龍眼生長於一年中最炎熱時節，而柴燒焙灶更是在高溫與濃煙中進行，需歷經長時間日夜不斷火的低溫燻焙，才能成就獨特濃郁的煙燻香氣與層次風味。
市府農業局指出，東山地區擁有全台密度最高的柴燒焙灶，農民堅持以在地龍眼及龍眼木為燃料，採傳統土窯柴燒方式製作，從採收、清米、翻焙到分級包裝，每一道工序皆須細心控管，才能確保品質穩定、風味純正，未來將持續透過多元行銷管道與通路媒合，推廣台南優質農產品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言