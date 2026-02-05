快訊

黃偉哲化身叫賣哥！東山窯燒龍眼乾30分鐘熱銷6000包

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲再度化身叫賣哥，今上購物頻道直播行銷東山窯燒龍眼乾，30分鐘熱銷6000包。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲再度化身叫賣哥，今受邀上電視購物頻道直播銷售台南東山窯燒龍眼乾，短短30分鐘將準備的6000包、1600公斤銷售一空，除再度印證台南優質農特產品深受消費者歡迎，也展現過人帶貨能力。

趕在春節前夕，黃偉哲今前往東森購物頻道行銷台南東山窯燒龍眼乾，黃偉哲表情豐富，詳細介紹東山窯燒龍眼乾獨特煙燻碳燒味，更親自試吃，開放現場訂購時，訂單蜂擁而來，現場備貨6000包、逾1600公斤在30分鐘內售罄。

「無論日常滋補或節慶送禮皆相當合適。」黃偉哲說，東山窯燒龍眼乾是南市極具代表性傳統農產加工品，製作過程承載農民長時間的投入與世代相傳的工藝精神。龍眼生長於一年中最炎熱時節，而柴燒焙灶更是在高溫與濃煙中進行，需歷經長時間日夜不斷火的低溫燻焙，才能成就獨特濃郁的煙燻香氣與層次風味。

市府農業局指出，東山地區擁有全台密度最高的柴燒焙灶，農民堅持以在地龍眼及龍眼木為燃料，採傳統土窯柴燒方式製作，從採收、清米、翻焙到分級包裝，每一道工序皆須細心控管，才能確保品質穩定、風味純正，未來將持續透過多元行銷管道與通路媒合，推廣台南優質農產品。

黃偉哲 台南 農民
