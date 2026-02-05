快訊

雲林春節推3條免費高鐵接駁路線 提供便利交通暢遊雲林

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
因應春節走春及燈節、賞櫻，雲林縣府規畫多條免費接駁車，歡迎民眾善用，快樂遊雲林，選購各種優質農特產。記者蔡維斌／攝影
因應春節返鄉遊子和春節旅遊需求，雲林縣府今年規畫3條免費高鐵接駁路線、2條新春行腳公車，其中高鐵接駁路線涵蓋崙背線、褒忠線、四湖線等11個偏遠鄉鎮，縣長張麗善歡迎全國民眾，善用接駁服務來雲林賞燈拜媽祖、品味百景美食，走春祈福，深度暢遊雲林風情。

張麗善表示，雲林觀光人次從原有約700萬人次，成長至去年突破3219萬人次，縣府今年更以5000萬人次為目標，盼再創新高。為便利遊子返鄉和過年走春旺季，縣府規畫全方位接駁，讓遊客和遊子皆便利。

今年共開出3條免費高鐵接駁公車路線，包括「崙背線」沿途停靠西螺、二崙、崙背；「褒忠線」沿途停靠土庫、褒忠、元長、北港；「四湖線」沿途停靠東勢、台西、三條崙、四湖。

高鐵免費接駁於2月14日到2月18日從高鐵發車；2月21日至22日則提供鄉鎮接駁到高鐵的服務，相關資訊請上雲林縣府交通工務局官網查詢。

交工局長汪令堯說，新春期間適逢北港燈會、草嶺櫻花季接連登場，將吸引更多人潮，因此交工局也首次推出「北港環鎮公車」，本月14日起假日及連續假日發車，停靠站包括北港好庫1911文化園區、北港第一停車場、北港武德宮、北港登記所、水道頭等，方便民眾進入市區賞燈。

此外，配合2月14日至3月8日的北港燈會期間，非周末假日只加開夜間班次，假日服務時間延長至晚間9點，避免大量車潮湧進市區，讓遊客盡情賞燈暢遊北港。

「新春行腳接駁車」則從2月17日至21日（農曆大年初一至初五）發車，有雲東、雲中、雲西三條路線，每日上午8時至下午4時，整點發車，雙向對開，全線免費搭乘。

此外，因應2月17日草嶺櫻花季登場，避免山區嚴重塞車，縣府也規畫唯一付費接駁的公車「預約賞櫻接駁專車」，花期到3月初每天上午8時30分至12時發出6班車，前往草嶺東璧山莊，下午2時至4時30分安排6班車回程至斗六後火車站，票價僅280元，預約電話0922-900023。縣府歡迎民眾善用接駁系統快樂遊雲林。

因應春節走春及燈節、賞櫻，雲林縣府規畫多條免費接駁車，歡迎民眾善用，快樂遊雲林。記者蔡維斌／攝影
北港 高鐵 雲林 公車路線 春節返鄉 張麗善
