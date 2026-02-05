0206美濃強震10周年 黃偉哲：韌性城市持續強化建築安全
2016年高雄美濃強震，造成台南維冠金龍大樓倒塌，115人罹難，今年屆滿10週年；市長黃偉哲今天表示，台南災後重建逐步走向災前預防及導入科技防災，持續強化建築安全。
黃偉哲今天透過新聞稿指出，0206地震屆滿10週年，震災帶來省思已轉化為具體政策成果，未來將以「居住安全」與「城市韌性」為核心，持續強化建築安全、都市更新與社區防災量能。
黃偉哲表示，0206不只是一次災難，更是城市治理重要轉捩點，促使政府逐步建立「災前預防、災中應變、災後復原」防災體系，全國各界善款結餘款轉型成立「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」，得以協助去年0121楠西地震、丹娜斯風災的災民重建家園。
市府說明，0206地震捐款總額新台幣42億6821萬餘元，結餘款15億4562萬9424元，民國111年轉型成立「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」，專用於0206受災關懷、重大災害預防、災民救助與災後復原重建，同時也作為日後發生重大災害時的捐款專戶。
市府表示，專戶收支每月10日公告於社會局網站，按月函送市議會備查；截至114年12月31日，專戶賸餘3億3080萬餘元，後續將用於各項重大災害救助與災後復原工作。
