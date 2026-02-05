設4公尺寬全身鏡面 歸仁文化中心戶外練舞空間正式啟用

為回應青少年與學生族群的練舞需求，臺南市政府在歸仁文化中心南側迴廊打造戶外練舞空間，設置兩面約4公尺寬的全身鏡面，提供臺南市民更安全、舒適的練習環境。臺南市長黃偉哲4日與新豐高中、長榮女中、黎明高中、歸仁國中、黎明國中等校熱舞、街舞社學生一同「開箱」練舞場，並在青春舞動與歡笑聲中宣告全新練舞空間正式啟用，邀請熱愛舞蹈的朋友前來交流、練習，讓舞蹈成為城市日常風景的一部分。

黃偉哲市長表示，為避免學生因寒假停練而生疏舞技，特別請文化局尋找合適且安全便利的場地，並於歸仁文化中心南側迴廊設置練舞空間，提供同學日常練舞使用，期盼大家持續熱愛舞蹈、展現更好的表現。黃偉哲也提前預告，暑假將舉辦精彩的熱舞比賽，獲得前三名的隊伍將受邀參與年底耶誕與跨年系列活動的舞台演出。

文化局表示，啟動戶外練舞鏡面設置構想，源自市府團隊參與文化中心活動時，經常看見青少年自發性在迴廊練舞；與學生交流後發現，大家最期待的是一面能「看得清楚自己動作」的大型鏡面，幫助練習更到位。秉持「有人許願、市府就努力實現」的服務精神，市府團隊隨即盤點既有公共空間條件，將原本通行空間轉化為兼具安全與實用性的練舞場域，讓舞蹈熱情被城市正式接住。

文化局指出，為持續回應年輕世代對舞蹈空間的需求，市府也同步尋找安全合適的場域，陸續於歸仁文化中心、台江文化中心學習中心棟二樓迴廊、新營文化中心、中西區公所海安路商圈、衛生局林森辦公室、體育局永華田徑場、永華市政中心二樓戶外空間、民治市政中心世紀大樓一樓戶外空間、北區福德華德里聯合活動中心、東區和平里活動中心，以及台南市立圖書館新總館北側廊道等，共計11處設置練舞場域，期盼為熱愛街舞與各類舞蹈的青少年，打造能安心累積實力的城市舞台。

文化局進一步說明，為讓更多市民認識並走近歸仁文化中心戶外練舞空間，除優化整體環境、增設照明設備外，也特別邀請擁有20多年街舞教學資歷的陶子老師，為新豐地區量身打造專屬街舞音樂與舞蹈內容，並於今日由市長黃偉哲與學生共同拍攝的開箱影片中首度公開，盼透過充滿青春能量的影像擴大宣傳效益，讓更多年輕人知道「這裡，就是為你準備的練舞空間」。歸仁文化中心南側迴廊練舞空間緊鄰運動公園，全天免費開放民眾使用，期待吸引不同年齡層市民朋友前來交流練習、展現自我。

聚傳媒