台南東山「175線風土農景地方創生」過關 中央核定補助600萬

台南市東山區推動的「175線風土農景地方創生計畫」，通過行政院地方創生會報審查，提報總經費844萬元，獲經濟部、農業部等中央部會補助600萬元。市府表示，計畫將以175咖啡公路為軸線，整合農業、觀光與文化，帶動山城農村再生。

市府指出，整體計畫以「東山生態產業地景」為核心，結合咖啡、龍眼等農產豐收時節，串聯175咖啡公路沿線景點、農園與社區文化空間，並搭配在地特色活動，規畫橫跨自然、農業、藝術與信仰的文化旅程，形塑具辨識度的農村觀光路線。

其中，「以農促旅—東山農村產業與文化觀光共創計畫」以災後重建為契機，導入創新體驗與文化行銷模式，透過地景風味共創工作坊及咖啡公路藝術策展，推動農產行銷、農遊體驗與品牌形塑，活絡農村經濟。

「一日小山—打造東山品牌共好平台」則由詠糧實業有限公司主導，進行品牌整合與商品開發，透過行銷教育課程與共好市集，以「一日小山」為核心品牌，建立企業帶動、地方共創的合作平台。

農業文化面向方面，「2025台南東山咖啡節」將由東山區農會結合咖啡採收季與節慶活動，邀請民眾走進175咖啡公路，體驗在地咖啡文化與山城景致；「農產成商—農藝手作繪作整合計畫」則由聖賢社區發展協會推動，導入青年專業，協助社區建立農產商品化、品牌設計與體驗導購模式，並透過標準作業流程與分潤機制，提升農產附加價值，促進青年回留。

此外，「大鋤花間咖啡食農教育」展現企業投入地方創生的實踐行動，大鋤花間咖啡生態農場以友善土地為核心，結合咖啡烘焙、手沖體驗與特色餐食，呈現從產地到餐桌的食農教育，並串聯175咖啡公路沿線業者，強化產業與旅遊動線連結。其咖啡品質亦獲「2025年台灣咖啡分類分級評鑑賽」精選獎及「114年台南市國產精品咖啡評鑑」4項特等獎肯定。

市長黃偉哲表示，市府透過多元方案整合推動，讓東山逐步形塑兼具產業韌性、文化深度與觀光魅力的農村新樣貌，期盼以藝術與社區對話為媒介，讓觀光帶動產業復甦，朝永續共榮的地方創生目標邁進。

經發局長張婷媛指出，創生計畫不僅強化在地產業與文化根基，也有助改善宜居環境、吸引青年返鄉，市府未來將持續整合資源，攜手區公所與地方團隊深化執行，打造具產業韌性的永續城鄉。