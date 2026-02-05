關閉30年斗六糖廠以「竹創」重生 1.2億元整建新風貌今開幕

關閉近30年的斗六糖廠，今天正式打開圍牆，以「斗六糖廠竹創基地」之身重新回到城市生活。雲林縣府以1.2億元完成整合式景觀工程，保留糖鐵軌跡、糖倉牆體、煙灰池與煤渣場等工業遺構，並修舊如舊整修舊建物引進竹創藝術，打造雲林第一座「竹學堂」教育友善環境，今天由雲林縣長張麗善主持開幕。

今天斗六糖廠竹創基地開幕式，由雲林縣長張麗善、林保署副署長張岱、副縣長謝淑亞等人主持，並由城鄉處長林長造導覽參觀竹市集及竹教室等竹景觀營造及空間再生。並吸引大批民搶先進場一睹竹創基地丯采。

林保署肯定雲林縣府除打造草嶺石壁竹療癒基地，更再造竹創基地。張岱說，未來將透過利仁教育基金會設置竹構學苑和竹課程，帶動成為竹文化與產業永續生活據點。

張麗善說，雲林石壁「竹創森」是世界第一個以城市認證為竹地標城市的首例，為延續竹創森成果，縣府啟動斗六糖廠改造計畫，透過綠美化代管向台糖公司取得斗六糖廠3.9公頃，以修舊如舊整建既有建築，導入竹構創作藝術，未來招商引入竹產業，打造成「竹創基地」，透過空間再造，將關閉多年的糖廠，轉化為市民共享的公共場域。

林長造也說，竹創基地由縣府自籌1.2億萬元採「低度介入、減法設計」保留糖鐵軌跡、糖倉牆體、煙灰池與煤渣場等工業遺構，回收構件再利用，兼顧文化保存、環境友善與循環利用。

他說，園區以藝術手法呈現，包括竹創基地解說指標系統、糖廠意象裝置、八角亭仿作、紅磚牆遺構花園、竹馬遊戲場及堤式溜滑梯、竹工藝館及庭園景觀、竹鞦韆等，讓原本封閉荒廢的糖廠，活化為安全舒適的竹藝術場域，重新走進市民生活。

封閉30年的斗六糖廠經縣府改造成竹創基地，今天開幕啟用，重新回到卑六市民的生活領域。記者蔡維斌／攝影

