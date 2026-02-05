嘉義市蘭潭好漢坡323階 裝置藝術「大白熊」陪慢遊

快訊

中央社／ 嘉義市5日電
嘉義市政府近期完成「蘭潭休憩環境整備工程」，好漢坡323階（圖）日前開放使用，市府邀請民眾在春節連假慢遊嘉義市。圖／嘉義市政府提供（中央社）　
嘉義市政府近期完成「蘭潭休憩環境整備工程」，好漢坡323階日前開放使用，並在蘭潭姊妹亭增設大型裝置藝術「大白熊」，邀請民眾在春節連假慢遊，感受最療癒的假期時光。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，此次整備以「輕旅行、慢生活」為出發點，其中位於鎮德宮旁、長期為登高健行熱點的好漢坡，過去僅設置單一斜坡，坡度陡峭且遇雨易滑，經重新規劃動線，調整為「一側斜坡、一側階梯」的複合式設計，完工後的好漢坡共設置323階，讓登高運動更安全，也提升日常健行與運動的舒適度。

觀光新聞處指出，除好漢坡改善外，工程亦針對蘭潭環潭步道、月影潭心及姊妹亭周邊等重點區域，進行步道鋪面與附屬設施整修，同步汰換老舊照明設備，優化夜間光環境。整體照明設計採低眩光、溫潤柔和的配置原則，兼顧夜間安全與生態友善，營造適合夜間散步與慢遊的湖畔氛圍。

近期吸引眾多遊客朝聖的蘭潭姊妹亭大型裝置藝術「大白熊」，也是春節必拍亮點，可愛療癒的大白熊靜靜坐在湖畔，與整備完成的步道及開闊湖景相互呼應，無論是親子同行、情侶約會或好友出遊，都能輕鬆拍出充滿年味的紀念照片。

嘉義市府邀請民眾趁農曆春節期間到嘉義輕旅行，白天挑戰323階好漢坡或沿著環潭步道悠閒散步，夜晚則感受煥然一新的光環境氛圍，並與大白熊留下新年合影。

嘉義 蘭潭 步道
