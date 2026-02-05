「畫都」新氣象！嘉義美術館新館長就職 讓美術館成為療癒生命那道光

嘉義市立美術館（嘉美館）迎來新任館長，具博物館學與藝術行政專業背景的台南大學教授潘青林，上午布達宣誓接掌嘉美館，宣示將打破藝術象牙塔框架，推動美術館走入市民生活，形塑兼具專業深度與情感溫度的公共文化場域，希望嘉美館像「嘉義陽光」，溫暖普照大地，嘉美館不應只是一棟被觀賞「美麗歷史建築」，更應該是具備情感互動與心靈撫慰功能的「藝術魔法空間」，遇見生命之光打造幸福感藝術殿堂。

市長黃敏惠在美術館主持新任館長佈達、印信交接，代理館長、文化局副局長林金龍將印信移交潘青林，潘青林借調自台南大學視覺藝術與設計學系，她是博物館學與藝術行政研究學者，台師大美術學研究所美術行政與管理組博士、英國新堡大學博物館學碩士、清華大學中文系，學養完整，兼具人文厚度與國際博物館視野，長期專注博物館學、藝術行政與管理、圖像學與藝術史等研究與實務領域。

潘青林致詞，提及重返藝術行政，除是職涯轉折，更承載對先父深厚情感與告慰之意。她表示，若父親在天之靈得知自己回到藝術行政工作，想必會感到欣慰，真摯情感感動現場賓客。