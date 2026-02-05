還記得0206地震？台南維冠大樓倒塌10周年！4歲失依兒童已是國中生

0206地震屆滿十周年，台南永康維冠大樓倒塌造成115人死亡，共有13位20歲以下失去父母的孩子，7人父母雙亡、6人則是單親，台南市社會局回顧災後復原歷程指出，除了即時救災與安置，更重要的是對受災家庭與失依兒童的長期陪伴與制度性支持。社會局多年來持續關懷多名因災失去依靠的孩子，陪伴他們走過成長關鍵階段。

其中，小宇（化名）在地震發生時年僅4歲，因災失去重要家人成為失依兒童，後續由祖父母行使監護權。社會局除定期關懷訪視外，也協助整合福利資源，並透過信託機制妥善管理相關補助與資產，確保孩子在生活照顧與教育支持上能長期、穩定銜接。

隨著年歲增長，小宇目前已進入國中階段，就學與生活狀況穩定。社會局表示，服務並非一成不變，而是隨著孩子從幼年邁向青春期，調整支持重點與介入方式，回應不同成長階段的實際需求。社會局長郭乃文指出，陪伴不只存在於災後短期，而是一路同行，直到孩子具備穩定面對未來生活的能力。

社會局說明，地震發生當下，因災情範圍分散、受影響人數眾多，市府即刻啟動跨單位應變機制，調派社工人力進駐各行政區、醫療院所及相關服務據點，協助傷者就醫、安置及家屬關懷，並於災害應變期間持續盤點需求、即時調整服務策略。

災後，社會局迅速整合殯葬與醫療通報資料，逐一聯繫受災家庭，歸戶統計服務300戶、532人，全面落實「一戶一社工」服務模式，依不同復原階段提供生活扶助、心理支持、就學協助及就業資源連結等服務，讓災後支持得以延續，協助受災家戶逐步回到生活常軌。