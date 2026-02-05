嘉縣搶救保留古蹟日新醫院轉型義診診所 過年後啟動修復設計

嘉義縣朴子市90年歷史日新醫院，1936年由前衛生署長涂醒哲祖父涂爐醫師創建，融合西式、和式與台灣傳統建築，是地方重要醫療記憶。12年前面臨拆除危機，朴子配天宮以3千萬元買下產權，2013年成功登錄縣定古蹟，13年後，經立委蔡易餘爭取，文化部文資局核定420萬元修護再利用設計費，文化局預定過年後上網招標執行。

日新醫院1936年由嘉義名醫涂爐所興建，他醫術精湛，醫德感人，一手創建老醫院，荒廢多年，2014年老醫院即將轉手賣出蓋大樓。雲林科技大學老師蘇明修，關心家鄉文化資產，不忍帶著許多記憶老醫院，就此消失，邀集關心文史的朋友，投入搶救行動。配天宮和地方人士提活化構想，因應高齡老化，計畫將古蹟轉型，提供弱勢與長者免掛號費看診診所，延續涂爐濟世精神，修復活化卡在中央預算，如今文資局核定420萬修護再利用設計費好消息。

立委蔡易餘批評行政程序不該成為延宕理由，要求文化部加速補助辦理，讓古蹟不只修好，更能「活化利用」。過去曾有做成文化館、咖啡館等構想，但因地點較偏，恐成蚊子館，最終改以義診診所作為再利用方向。文化觀光局指出，日新醫院2018年完成修復調查研究，後續提出450萬元的修護再利用設計案送文資局獲核定420萬元，部分經費縣府及配天宮共同負擔；完成設計後再提報修復主體工程費5775萬元。