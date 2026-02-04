聽新聞
阿里山山美衛生所重建啟用 增巡迴牙科、遠距復健門診
嘉義縣阿里山鄉山美衛生室年久失修，縣府向衛生福利部爭取1449萬元原地重建，但因路途遙遠與氣候條件，導致工程投標意願不高，歷經13次流標終於完工，衛生局長趙紋華今天參加落成啟用儀式，未來將提供巡迴醫療門診，還新增牙科巡迴醫療、遠距復健門診及物理治療服務。
阿里山衛生所及嘉義基督教醫院醫療團隊提供巡迴醫療服務，第一銀行文教基金會捐贈1台牙科診療椅，後續由嘉基團隊周二下午至山美衛生室提供口腔保健醫療與樂齡假牙裝置服務，每月第三周的周三上午提供遠距復健門診，周二、四上午提供物理治療，完善在地醫療量能。
衛生局表示，山美衛生室2022年原地重建，因山區偏遠13次流標，向衛生福利部爭取補助658萬元，並以縣款及醫療基金挹注791萬元，最終在第14次順利發包，總經費1449萬元；且另編列240萬元改善聯外道路、引道銜接、擋土牆與排水設施，提升就醫安全性。
衛生局長趙紋華表示，阿里山鄉是嘉義縣唯一原住民鄉，繼山美衛生室落成後，里佳、來吉衛生室重建工程也在進行，未來逐步推展豐山及十字等衛生室重建，結合健保署IDS計畫，與嘉基、聖馬爾定醫院等團隊，深入阿里山鄉各村提供巡迴醫療，導入智慧科技、遠距醫療布建。
