南市捕蜂捉蛇虎頭蜂及臭青公為大宗 範圍逐漸都市化

台南市捕蜂捉蛇全年無休，農業局資料顯示，每年通報案件超過1萬件，以虎頭蜂、臭青公為大宗，值得注意的是，蜂蛇活動範圍逐漸都市化趨勢。

南市自2011年起，由單一廠商專責處理捕蜂捉蛇業務，農業局長李芳林表示，南市每年捕蜂約4500巢、捉蛇約6000隻，全年通報案件超過1萬件。自實施捕蜂捉蛇單一廠商專責處理後，今年度由近70位義消組成專業服務團隊，快速到場處理。

李芳林說明，捕蜂捉蛇為民服務全年無休不打烊，捕蜂為為上午6時至深夜24時，摘除原則，依蜂種、位置及危險程度分級處理；若蜂巢位於校園、公共空間或已造成民眾被螫，將立即摘除。虎頭蜂案件則由廠商先向民眾說明習性，再於下午5時後進行摘除；非虎頭蜂且蜂巢非位於校園、公共空間，也沒有民眾遭受蜂螫，於接獲通報起24小時內完成摘除。捉蛇服務則是全天候不打烊。

統計顯示，捕蜂案件以虎頭蜂為主（約57%），捉蛇案件以臭青公最多，眼鏡蛇次之，蜂蛇活動範圍逐漸都市化。

農業局森林及自然保育科長朱健明提醒，每年夏秋交替為蜂蛇通報高峰期，民眾應保持居家環境整潔，避免蛇鼠聚集；戶外活動或登山時，應穿著防護裝備，避免濃烈香水及深色衣物；遇蜂群保持冷靜，勿拍打；遇蛇類勿靠近或觸碰。提醒民眾如遇蜂蛇襲擾，切勿恐慌，馬上撥打捕蜂捉蛇服務專線(廠商專線0965-565-980、市民服務專線1999、農業局免付費專線0800-241314)，交由專業人員服務，請勿自行移除，以免危險。