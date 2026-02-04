最狂點燈送翡翠 雲林民眾一家6口全點直呼「賺到」

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市震天府點燈即贈經道長開光加持的翡翠福牌，市價約3千元，讓信眾將平安與好運隨身佩戴。記者陳雅玲／攝影
農曆春節將至，許多廟宇開放安太歲、點燈，雲林縣斗六市震天府長達10多年不曾調漲點燈費用，受物價、電費調漲影響，今年首次調漲，廟方表示，去年開放點燈不久即額滿，今年增加到3888盞燈，凡點燈即贈翡翠福牌，市價約3千元，方便信眾將平安與好運隨身佩戴，另推出除夕夜開廟門送美金紅包、新春「發財金擲筊」等活動，增添新春熱鬧氣氛。

斗六市震天府供奉五府王爺，今廟方公布新春系列祈福活動，副主委楊勝權表示，今年奉池府王爺指示，點燈即贈經道長開光加持的翡翠福牌，市價約3千元，讓信眾將平安與好運隨身佩戴。

「去年點燈送翡翠平安扣，一推出就秒殺！」楊勝權笑說，華人偏愛玉石保平安，翡翠福牌可隨身佩戴，方便又體面，去年沒搶到的信眾，今年早已紛紛詢問預約。王姓信眾今天幫一家六口點燈，獲得廟方贈送的六塊翡翠福牌，直呼「賺到了」。

楊勝權表示，廟方安太歲、點燈多年來維持300元，10多年不曾調漲，受物價、電費調漲影響，今年首次調整為500元，因去年民眾反應熱烈，今年增加點燈數，包括光明燈、太歲燈、藥師燈、財神燈，共有3888盞燈。

除點燈祈福送翡翠，震天府去年除夕發送一元美金紅包338個，今年加碼將發放388個。楊勝權表示，農曆大年初一到初三，將舉行傳統的躦轎腳祈福活動，並有「發財金擲筊」活動，只要擲出三聖筊，就可獲得發財金紅包，限量500個，送完為止。

