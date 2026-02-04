快訊

蓮心園啟智中心另類圍爐 陪獨居長者吃團圓飯

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
蓮心園啟智中心今中午安排另類圍爐，邀請獨居長者吃團圓飯。記者謝進盛／翻攝
蓮心園啟智中心今中午安排另類圍爐，邀請獨居長者吃團圓飯。記者謝進盛／翻攝

台南後壁蓮心園啟智中心今中午舉辦歲末感恩圍爐活動，邀請蓮心園送餐服務及周圍社區獨居老人參與，會後分送紅包，讓蓮心園院生陪伴獨居老人吃一頓溫馨團圓飯溫暖好過年。

蓮心園基金會自成立後投入獨居失能老人送餐服務迄今，目前每天送餐數量約有90個，遍及後壁、白河、東山及柳營四區。有些老人獨居在山區或偏遠的地方，每天食物就靠著中午的便當，蓮心園基金會送餐志工不論颳風或下雨使命必達。

蓮心園啟智中心中午舉辦歲末感恩圍爐活動，席開50桌，市府社會局長郭乃文、後壁區長李至彬、曾任後壁區長、現任東區區長黃炳元等人與會，活動安排弦樂樂團、蓮心園憨慢孩子舞蹈表演及歌唱表演等，會後蓮心園董事長及明清淨心發展協會理事長會廖欽義分別送給獨居老人紅包。

蓮心園董事長張田黨表示，蓮心園致力於關懷偏鄉農村憨慢孩子及社區獨居老人，迄今近30年，目前除提供社區長者送餐服務外，每年年節前夕舉辦也會舉辦歲末圍爐，邀請長期接受送餐服務的獨居老人，與啟智中心的憨慢孩子們共同圍爐，除了讓獨居長者也能感受到年節團聚的溫馨氣氛外，也希望憨慢孩子也可從被服務者來學習服務精神。

蓮心園啟智中心今中午安排另類圍爐，邀請獨居長者吃團圓飯。記者謝進盛／翻攝
蓮心園啟智中心今中午安排另類圍爐，邀請獨居長者吃團圓飯。記者謝進盛／翻攝
蓮心園啟智中心今中午安排另類圍爐，邀請獨居長者吃團圓飯，連心園董事長張田黨（穿西裝者）發放紅包給長輩。記者謝進盛／翻攝
蓮心園啟智中心今中午安排另類圍爐，邀請獨居長者吃團圓飯，連心園董事長張田黨（穿西裝者）發放紅包給長輩。記者謝進盛／翻攝

獨居老人 偏鄉 台南
相關新聞

嘉義台灣燈會重現TECH WORLD館 卓揆：看完回國會爭回預算

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣登場，其一亮點是重現曾於大阪世博亮相的TECH WORLD館，3月1日將率先開幕...

等了13年終於有牙醫 他捨台大光環每天通勤2小時到偏鄉

雲林縣口湖鄉自2013年最後一家牙醫診所歇業後，長達13年沒有牙科診所與常駐牙醫師，居民一旦牙痛、補牙，只能舟車勞頓前往...

台南唯一警消合署！龍崎消防救護站今啟用 人口最少也要最快救援

台南市龍崎區過去原僅設置專責救護站，因建物老舊、腹地狹小，無法停放救災車輛，隨著轄區救護需求逐年增加，台南市政府消防局協...

南市年度公車評鑑 新營、漢程及興南客運獲優等

台南市政府今表揚公車及計程車優良駕駛共21人，以及年度評鑑績優業者13家。其中，新營、漢程及興南客運榮獲「市區客運績優業...

官田慈聖宮寒冬送暖連18年不間斷 累計善款逾400萬

發揚漢醫藥始祖神農大帝慈悲濟世、扶危濟困精神，台南官田慈聖宮連18年寒冬送暖不間斷，集眾人愛心照顧關懷弱勢　累計善款已逾...

