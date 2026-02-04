聽新聞
蓮心園啟智中心另類圍爐 陪獨居長者吃團圓飯
台南後壁蓮心園啟智中心今中午舉辦歲末感恩圍爐活動，邀請蓮心園送餐服務及周圍社區獨居老人參與，會後分送紅包，讓蓮心園院生陪伴獨居老人吃一頓溫馨團圓飯溫暖好過年。
蓮心園基金會自成立後投入獨居失能老人送餐服務迄今，目前每天送餐數量約有90個，遍及後壁、白河、東山及柳營四區。有些老人獨居在山區或偏遠的地方，每天食物就靠著中午的便當，蓮心園基金會送餐志工不論颳風或下雨使命必達。
蓮心園啟智中心中午舉辦歲末感恩圍爐活動，席開50桌，市府社會局長郭乃文、後壁區長李至彬、曾任後壁區長、現任東區區長黃炳元等人與會，活動安排弦樂樂團、蓮心園憨慢孩子舞蹈表演及歌唱表演等，會後蓮心園董事長及明清淨心發展協會理事長會廖欽義分別送給獨居老人紅包。
蓮心園董事長張田黨表示，蓮心園致力於關懷偏鄉農村憨慢孩子及社區獨居老人，迄今近30年，目前除提供社區長者送餐服務外，每年年節前夕舉辦也會舉辦歲末圍爐，邀請長期接受送餐服務的獨居老人，與啟智中心的憨慢孩子們共同圍爐，除了讓獨居長者也能感受到年節團聚的溫馨氣氛外，也希望憨慢孩子也可從被服務者來學習服務精神。
