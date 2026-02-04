台南唯一警消合署！龍崎消防救護站今啟用 人口最少也要最快救援

台南市龍崎區過去原僅設置專責救護站，因建物老舊、腹地狹小，無法停放救災車輛，隨著轄區救護需求逐年增加，台南市政府消防局協調借用市警局歸仁分局龍船派出所2樓空間，設立「龍崎消防救護站」，今由市長黃偉哲主持啟用，成為台南市首座、也是唯一一處警消跨局處合署辦公的廳舍。

黃偉哲表示，新據點不僅活化原有龍船派出所空間，更首創「1樓警察駐點、2樓消防駐守」的警消共構模式，透過垂直分工與資源整合，提供消防人員更完善的備勤與休息空間，進一步提升救災救護效率，也為龍崎山區公共安全增添重要防護力量，讓居民在緊急狀況下能獲得更即時的協助。

龍崎區為台南市人口最少、也是唯一沒有消防分隊的行政區，原救護站借用林業保育署廳舍，僅約50坪空間，不僅場地狹小，也難以停放救災車輛，過去僅配置2名消防員。根據消防局統計，龍崎去年共發生約12件火警、366件救護案件，面對幅員遼闊的山坡保育區，救災救護量能顯得吃緊。

消防局指出，龍崎消防救護站增建工程共編列經費650萬元，除全面優化內部機能外，外觀設計也融入在地特色，結合現代化機關識別與龍崎自然景觀，工程在去年11月完工、12月完成驗收，後續將有3名消防員常駐，24小時輪值，並新增配置2輛小型消防救災車及1輛救護車，全面提升第一線應變能力。