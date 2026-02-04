南市年度公車評鑑 新營、漢程及興南客運獲優等

台南市政府今表揚公車及計程車優良駕駛共21人，以及年度評鑑績優業者13家。其中，新營、漢程及興南客運榮獲「市區客運績優業者」優等，港龍大車隊駕駛長黃明進善心感人，更獲頒「特殊服務獎」。

台南市政府今在曾文市政願景園區舉行「114年大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」，由市長黃偉哲親自頒獎，黃向長年堅守第一線的駕駛人員致上最高敬意。

今年度經業者、公（工）會推薦及民眾票選，共選出公車優良駕駛13人、計程車優良駕駛7人及特殊服務獎1人，獲獎者皆深受乘客肯定，每人可獲頒1萬2000元獎金，為六都之最。

會場也表揚年度評鑑績優業者共13家，其中「市區客運績優業者」優等為新營客運、漢程客運及興南客運，甲等為府城客運；「計程車績優業者」優等為台灣大車隊、大都會衛星、yoxi（和泰移動服務公司）及嘉南大都會，甲等則為中華衛星、LINE GO（觔斗雲大車隊）、成功衛星車隊、港龍大車隊及帝一計程車。

其中 ，榮獲「特殊服務獎」的小黃公車港龍大車隊駕駛長黃明進，除日常接送乘客，亦主動關懷多位失智症、行動不便及高齡長者，熟記其就醫、回診及領藥需求，並耐心協助上下車與輪椅收放，甚至陪同等候至深夜。丹娜絲颱風期間，部分地區停電停水，黃明進亦主動準備餐食與飲用水送至長者家中，以實際行動守護乘客基本生活所需。

交通局長王銘德指出，市府持續全方位推動大台南公共運輸政策，迄今已引進134輛電動公車、開闢42條小黃公車路線，並導入9人小巴投入市區公車服務，同時於公車站牌普設太陽能照明設備，並推出全國首創的「智慧等車」服務。