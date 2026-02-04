快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
2026台灣燈會時隔8年再次到嘉義縣舉辦，燈會主題為「光躍台灣．點亮嘉義」，引進曾於大阪關西世界博覽會亮相引熱議的「 TECH WORLD 館」，將以原貌移師嘉義展出。政院長卓榮泰（中）、經濟部長龔明鑫（右二）、嘉義縣長翁章梁（左二）等人出席推銷台灣燈會。記者曾吉松／攝影
2026台灣燈會時隔8年再次到嘉義縣舉辦，燈會主題為「光躍台灣．點亮嘉義」，引進曾於大阪關西世界博覽會亮相引熱議的「 TECH WORLD 館」，將以原貌移師嘉義展出。政院長卓榮泰（中）、經濟部長龔明鑫（右二）、嘉義縣長翁章梁（左二）等人出席推銷台灣燈會。記者曾吉松／攝影

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣登場，其一亮點是重現曾於大阪世博亮相的TECH WORLD館，3月1日將率先開幕，明日中午開放預約。行政院長卓榮泰指出，選擇在嘉義展出，是希望以玉山為出發點，讓國人「在家」就能連結世界、分享榮耀；他也不忘喊話，「看完燈會後，會回到國會再把必要預算爭取回來」。

卓榮泰今天出席「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會，現場播放大阪世博TECH WORLD館的紀錄短片；經濟部國貿署長劉威廉報告時，提及台灣睽違55年再次參加大阪世博，場館以「以科技為名」，讓世界知道台灣是科技之島，並透過生命劇場、自然劇場及未來劇場，呈現台灣生態環境、半導體晶片等意象。

卓榮泰致詞指出，TECH WORLD館讓世界看見台灣的科技、自然及生命力量，融合台灣深厚文化底蘊及先進科技，呈現台灣傳統與現代進步的全新局面，之所以選在嘉義台灣燈會展出，是希望以玉山為出發點，讓國人重新見證，由於地形不同，場館不盡然與日本一模一樣，但會透過投影技術呈現，等於是全新的展出。

「把TECH WORLD館 Take Home。」卓榮泰說，把台灣館帶回家，是希望用家的榮耀跟力量，讓國人「在家」就可以連結世界、分享榮耀，希望國人一起看燈會、看台灣館，延續春節喜氣，「看完之後，我們會回到國會再把必要的預算爭取回來。」 

嘉義縣長翁章梁表示，過去嘉義默默擔任台灣糧倉，期盼透過台灣燈會「光耀台灣，點亮嘉義」，此次台灣燈會共有12項亮點，除了TECH WORLD館，還有逾千台無人機展演、馬力歐親子專區、日本青森睡魔、阿里山神木主燈、為台灣棒球隊加油的 TEAM TAIWAN 台灣大遊行、明華園歌仔戲等，現場也進駐500個攤位。 

經濟部長龔明鑫提到，於大阪世博展出的TECH WORLD館早在2022年開始籌建，歷經3年半、3位行政院長支持，才呈現這麼好的結果；該館在日本共展出184天，參觀人次高達116萬，被評為前5好的館，如今在台灣重現，歡迎民眾細細體會。

此次TECH WORLD台灣館為台灣燈會「期間限定」，經濟部國貿署副署長胡啟娟會後說明，因大阪世博要求環保，所有建管都是在當地建造、展後拆除回收，因此無法全數運回台灣，因此台灣館將投過投影重現，總經費約8、9000萬元左右，屆時將採大阪世博系統，可線上預約或現場排隊，預約系統明天中午12時上線。

台灣燈會 嘉義 大阪
相關新聞

等了13年終於有牙醫 他捨台大光環每天通勤2小時到偏鄉

雲林縣口湖鄉自2013年最後一家牙醫診所歇業後，長達13年沒有牙科診所與常駐牙醫師，居民一旦牙痛、補牙，只能舟車勞頓前往...

嘉義台灣燈會重現TECH WORLD館 卓揆：看完回國會爭回預算

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣登場，其一亮點是重現曾於大阪世博亮相的TECH WORLD館，3月1日將率先開幕...

嘉市文化局及黃賓紀念圖書館3月起閉館1年 替代閱覽空間公布

嘉市府強化公共建築安全，文化局所屬圖書館及黃賓紀念圖書館同步啟動耐震補強工程。文化局圖書館3月2日起至明年2月底閉館，文...

嘉鳳獅子會化身一日情人 攜手華山守護嘉義16名孤老

嘉鳳獅子會長期支持華山基金會，守護嘉義弱勢長輩，愛心行動已持續13年。適逢西洋情人節前夕，嘉鳳獅子會舉辦「獅情話意‧愛在...

全嘉最大沉浸式場域誕生 「絕美之島」全沉浸首映文化科技人才起飛

嘉義縣文化科技發展再下一城。嘉縣府攜手國內指標級數位沉浸展演品牌「科文双融／融域」，在嘉義文化科技創新基地打造全嘉規模最...

嘉義白宮易主！神秘歐式豪宅隱身鬧區荒廢13年 車界聞人6千萬買下

嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義...

