嘉義台灣燈會重現TECH WORLD館 卓揆：看完回國會爭回預算

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣登場，其一亮點是重現曾於大阪世博亮相的TECH WORLD館，3月1日將率先開幕，明日中午開放預約。行政院長卓榮泰指出，選擇在嘉義展出，是希望以玉山為出發點，讓國人「在家」就能連結世界、分享榮耀；他也不忘喊話，「看完燈會後，會回到國會再把必要預算爭取回來」。

卓榮泰今天出席「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會，現場播放大阪世博TECH WORLD館的紀錄短片；經濟部國貿署長劉威廉報告時，提及台灣睽違55年再次參加大阪世博，場館以「以科技為名」，讓世界知道台灣是科技之島，並透過生命劇場、自然劇場及未來劇場，呈現台灣生態環境、半導體晶片等意象。

卓榮泰致詞指出，TECH WORLD館讓世界看見台灣的科技、自然及生命力量，融合台灣深厚文化底蘊及先進科技，呈現台灣傳統與現代進步的全新局面，之所以選在嘉義台灣燈會展出，是希望以玉山為出發點，讓國人重新見證，由於地形不同，場館不盡然與日本一模一樣，但會透過投影技術呈現，等於是全新的展出。

「把TECH WORLD館 Take Home。」卓榮泰說，把台灣館帶回家，是希望用家的榮耀跟力量，讓國人「在家」就可以連結世界、分享榮耀，希望國人一起看燈會、看台灣館，延續春節喜氣，「看完之後，我們會回到國會再把必要的預算爭取回來。」

嘉義縣長翁章梁表示，過去嘉義默默擔任台灣糧倉，期盼透過台灣燈會「光耀台灣，點亮嘉義」，此次台灣燈會共有12項亮點，除了TECH WORLD館，還有逾千台無人機展演、馬力歐親子專區、日本青森睡魔、阿里山神木主燈、為台灣棒球隊加油的 TEAM TAIWAN 台灣大遊行、明華園歌仔戲等，現場也進駐500個攤位。

經濟部長龔明鑫提到，於大阪世博展出的TECH WORLD館早在2022年開始籌建，歷經3年半、3位行政院長支持，才呈現這麼好的結果；該館在日本共展出184天，參觀人次高達116萬，被評為前5好的館，如今在台灣重現，歡迎民眾細細體會。

此次TECH WORLD台灣館為台灣燈會「期間限定」，經濟部國貿署副署長胡啟娟會後說明，因大阪世博要求環保，所有建管都是在當地建造、展後拆除回收，因此無法全數運回台灣，因此台灣館將投過投影重現，總經費約8、9000萬元左右，屆時將採大阪世博系統，可線上預約或現場排隊，預約系統明天中午12時上線。