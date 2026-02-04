快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

嘉市文化局及黃賓紀念圖書館3月起閉館1年 替代閱覽空間公布

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府強化公共建築安全，文化局所屬圖書館及黃賓紀念圖書館同步啟動耐震補強工程。文化局圖書館3月2日起至明年2月底閉館，文化局普通閱覽室4月起停用；黃賓紀念圖書館配合室內外整修與耐震補強，工期約450日曆天，3月2日起停止對外開放。圖／嘉市府提供
嘉市府強化公共建築安全，文化局所屬圖書館及黃賓紀念圖書館同步啟動耐震補強工程。文化局圖書館3月2日起至明年2月底閉館，文化局普通閱覽室4月起停用；黃賓紀念圖書館配合室內外整修與耐震補強，工期約450日曆天，3月2日起停止對外開放。圖／嘉市府提供

嘉市府強化公共建築安全，文化局所屬圖書館及黃賓紀念圖書館同步啟動耐震補強工程。文化局圖書館3月2日起至明年2月底閉館，文化局普通閱覽室4月起停用；黃賓紀念圖書館配合室內外整修與耐震補強，工期約450日曆天，3月2日起停止對外開放。

文化局長謝育哲表示，文化局圖書館耐震補強工程工期約1年，施工內容包含結構補強、耐震施作，優化視聽室與兒童閱覽室空間。因施工需全棟作業，基於公共安全考量，期間暫停營運。黃賓紀念圖書館增設無障礙電梯，進行整體動線與空間改善及耐震補強，落實文化平權與友善使用。繼去年完成世賢圖書館耐震補強工程，今年接續辦理文化局圖書館及黃賓紀念圖書館整修計畫，工程配合中央公共建築耐震安全政策，經專業評估施作，屬必要迫切性安全改善。

考量文化局圖書館為市民重要閱讀、自修與終身學習據點，市府提前去年啟動配套規畫，盤點可用公共場域協調借用空間，施工期間設置臨時自修與閱覽空間，降低閉館對市民學習的影響。經綜合評估安全性、交通便利與使用需求，市府規畫以嘉義大學林森校區CE棟1樓教室作為普通閱覽室及期刊室，並以湖內里活動中心A棟2樓大教室設置替代自修空間，分別服務東、西區讀者，提供安靜舒適的閱讀環境。文化藝廊1月21日起移至文創園區O棟1樓展覽室，提供在地藝文團體展覽使用，常態展出不中斷。

文化局說，2館閉館前昨天至3月1日，提高每證可借書量至100冊，延長借閱期限至年底；閉館期間設置臨時還書箱提供還書服務（不開放預借）。閱讀推廣服務同步不中斷，包含世賢圖書館每周四至周六延長開放至晚間8時、「閱讀浪書車」增加巡迴場次，以及持續擴展「巷弄閱讀嘉」合作店家，將閱讀空間延伸至城市各角落。

文化局將持續與幼兒園及學校合作推動嬰幼兒閱讀計畫，各類閱讀講座與推廣活動照常舉辦，飯店與獨立書店等場域持續成為合作夥伴。行政辦公區暫移至博物館及音樂廳就近辦公，民眾洽公建議先聯繫承辦人或文化局總機。

替代普通閱覽室及期刊室開放資訊：湖內里活動中心A棟2樓大教室4月啟用，開放時間：上午9時至下午5時；休館日：每周一及國定假日；嘉義大學林森校區CE104、CE105教室4月啟用，開放時間：上午9時至下午8時；休館日：每周一及國定假日。文化局強調，工程完成後，2座圖書館將以更安全、友善空間重新開館，陪伴市民閱讀、學習與文化生活。施工期間服務調整與工程進度將滾動公告，請留意文化局官網及官方社群平台，或洽文化局總機（05）27882256轉9。

嘉市府強化公共建築安全，文化局所屬圖書館及黃賓紀念圖書館同步啟動耐震補強工程。文化局圖書館3月2日起至明年2月底閉館，文化局普通閱覽室4月起停用；黃賓紀念圖書館配合室內外整修與耐震補強，工期約450日曆天，3月2日起停止對外開放。替代普通閱覽室及期刊室湖內里活動中心。圖／嘉市府提供
嘉市府強化公共建築安全，文化局所屬圖書館及黃賓紀念圖書館同步啟動耐震補強工程。文化局圖書館3月2日起至明年2月底閉館，文化局普通閱覽室4月起停用；黃賓紀念圖書館配合室內外整修與耐震補強，工期約450日曆天，3月2日起停止對外開放。替代普通閱覽室及期刊室湖內里活動中心。圖／嘉市府提供
嘉市府強化公共建築安全，文化局所屬圖書館3月2日起至明年2月底閉館，文化局普通閱覽室4月起停用。圖／嘉市府提供
嘉市府強化公共建築安全，文化局所屬圖書館3月2日起至明年2月底閉館，文化局普通閱覽室4月起停用。圖／嘉市府提供
嘉市府強化公共建築安全，黃賓紀念圖書館配合室內外整修與耐震補強，工期約450日曆天，3月2日起停止對外開放。圖／嘉市府提供
嘉市府強化公共建築安全，黃賓紀念圖書館配合室內外整修與耐震補強，工期約450日曆天，3月2日起停止對外開放。圖／嘉市府提供
嘉市府強化公共建築安全，文化局所屬圖書館及黃賓紀念圖書館同步啟動耐震補強工程。文化局圖書館3月2日起至明年2月底閉館，文化局普通閱覽室4月起停用；黃賓紀念圖書館配合室內外整修與耐震補強，工期約450日曆天，3月2日起停止對外開放，「閱讀浪書車」增加巡迴場次。圖／嘉市府提供
嘉市府強化公共建築安全，文化局所屬圖書館及黃賓紀念圖書館同步啟動耐震補強工程。文化局圖書館3月2日起至明年2月底閉館，文化局普通閱覽室4月起停用；黃賓紀念圖書館配合室內外整修與耐震補強，工期約450日曆天，3月2日起停止對外開放，「閱讀浪書車」增加巡迴場次。圖／嘉市府提供

文化局 圖書館 教室 嘉義
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

銅鑼工藝保存者吳宗霖辭世 打造唯一國際標準音階鑼

蔡其昌子弟兵曾奕豪登記嘉市議員黨內初選 創黨黨員力挺

跨界合作融入動保觀念 新北李科永圖書館邀動保處打造特色專區

台南新營波光節2/7登場 4件互動式裝置光影融合觀眾

相關新聞

等了13年終於有牙醫 他捨台大光環每天通勤2小時到偏鄉

雲林縣口湖鄉自2013年最後一家牙醫診所歇業後，長達13年沒有牙科診所與常駐牙醫師，居民一旦牙痛、補牙，只能舟車勞頓前往...

嘉義台灣燈會重現TECH WORLD館 卓揆：看完回國會爭回預算

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣登場，其一亮點是重現曾於大阪世博亮相的TECH WORLD館，3月1日將率先開幕...

嘉市文化局及黃賓紀念圖書館3月起閉館1年 替代閱覽空間公布

嘉市府強化公共建築安全，文化局所屬圖書館及黃賓紀念圖書館同步啟動耐震補強工程。文化局圖書館3月2日起至明年2月底閉館，文...

嘉鳳獅子會化身一日情人 攜手華山守護嘉義16名孤老

嘉鳳獅子會長期支持華山基金會，守護嘉義弱勢長輩，愛心行動已持續13年。適逢西洋情人節前夕，嘉鳳獅子會舉辦「獅情話意‧愛在...

全嘉最大沉浸式場域誕生 「絕美之島」全沉浸首映文化科技人才起飛

嘉義縣文化科技發展再下一城。嘉縣府攜手國內指標級數位沉浸展演品牌「科文双融／融域」，在嘉義文化科技創新基地打造全嘉規模最...

嘉義白宮易主！神秘歐式豪宅隱身鬧區荒廢13年 車界聞人6千萬買下

嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。