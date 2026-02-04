嘉市文化局及黃賓紀念圖書館3月起閉館1年 替代閱覽空間公布

嘉市府強化公共建築安全，文化局所屬圖書館及黃賓紀念圖書館同步啟動耐震補強工程。文化局圖書館3月2日起至明年2月底閉館，文化局普通閱覽室4月起停用；黃賓紀念圖書館配合室內外整修與耐震補強，工期約450日曆天，3月2日起停止對外開放。

文化局長謝育哲表示，文化局圖書館耐震補強工程工期約1年，施工內容包含結構補強、耐震施作，優化視聽室與兒童閱覽室空間。因施工需全棟作業，基於公共安全考量，期間暫停營運。黃賓紀念圖書館增設無障礙電梯，進行整體動線與空間改善及耐震補強，落實文化平權與友善使用。繼去年完成世賢圖書館耐震補強工程，今年接續辦理文化局圖書館及黃賓紀念圖書館整修計畫，工程配合中央公共建築耐震安全政策，經專業評估施作，屬必要迫切性安全改善。

考量文化局圖書館為市民重要閱讀、自修與終身學習據點，市府提前去年啟動配套規畫，盤點可用公共場域協調借用空間，施工期間設置臨時自修與閱覽空間，降低閉館對市民學習的影響。經綜合評估安全性、交通便利與使用需求，市府規畫以嘉義大學林森校區CE棟1樓教室作為普通閱覽室及期刊室，並以湖內里活動中心A棟2樓大教室設置替代自修空間，分別服務東、西區讀者，提供安靜舒適的閱讀環境。文化藝廊1月21日起移至文創園區O棟1樓展覽室，提供在地藝文團體展覽使用，常態展出不中斷。

文化局說，2館閉館前昨天至3月1日，提高每證可借書量至100冊，延長借閱期限至年底；閉館期間設置臨時還書箱提供還書服務（不開放預借）。閱讀推廣服務同步不中斷，包含世賢圖書館每周四至周六延長開放至晚間8時、「閱讀浪書車」增加巡迴場次，以及持續擴展「巷弄閱讀嘉」合作店家，將閱讀空間延伸至城市各角落。

文化局將持續與幼兒園及學校合作推動嬰幼兒閱讀計畫，各類閱讀講座與推廣活動照常舉辦，飯店與獨立書店等場域持續成為合作夥伴。行政辦公區暫移至博物館及音樂廳就近辦公，民眾洽公建議先聯繫承辦人或文化局總機。