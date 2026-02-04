官田慈聖宮寒冬送暖連18年不間斷 累計善款逾400萬

發揚漢醫藥始祖神農大帝慈悲濟世、扶危濟困精神，台南官田慈聖宮連18年寒冬送暖不間斷，集眾人愛心照顧關懷弱勢 累計善款已逾四百萬元，地方傳為美談。

官田慈聖宮邀官田區公所今辦理寒冬送暖慈善活動，本次發放生活物資每戶包括關廟麵（細）2斤、綠巨人特甜玉米粒（大罐）、舒潔平板衛生紙、桂格即食燕麥片、香鬆300公克、赤山米5公斤、台糖沙拉油2公升、同榮紅燒鰻罐頭、龍口粉絲、官田在地麵條600公克、統一肉燥麵（特規）、東成釀造醬油，以及Sonora毛巾（3入），今上近午後陸續發放。

官田區長洪聰發等人到場感謝廟方善心，慈聖宮主委陳俊銘醫師說，今年共捐助官田區50戶弱勢家庭，每戶提供1800元生活物資，並加發1500元紅包，合計每戶關懷金額3300元，共計16萬5000元，讓弱勢家庭在寒冬中感受社會溫暖與支持。

除家庭救助，慈聖宮今年也捐贈官田國小弱勢孩童課後輔導基金4萬元，贊助陽明工商球隊訓練基金2萬元，支持學子在體育專長努力與發展。

慈聖宮主委陳俊銘醫師指出，今年度共募得善款22萬5千元，中華民國中醫師公會全國聯合會監事長姜智文，也是桃園市中醫師公會榮譽理事長更捐贈新6萬元為慈聖宮興建金爐建設經費，並捐贈2萬2千元為慈聖宮寒冬送暖經費，善心令人感動。