嘉鳳獅子會化身一日情人 攜手華山守護嘉義16名孤老

嘉鳳獅子會長期支持華山基金會，守護嘉義弱勢長輩，愛心行動已持續13年。適逢西洋情人節前夕，嘉鳳獅子會舉辦「獅情話意‧愛在華山」公益捐贈記者會，邀請16名華山服務的長輩參與，將情人節浪漫化為實際陪伴，讓愛普及到在地孤老。

會長江虹蓉表示，公益不分節日，希望在情人節這一天，用行動告訴長輩「您並不孤單」。74歲林阿嬤早年與丈夫打拚，後因丈夫病逝及火災燒毀家園，陷入憂鬱。華山基金會自2019年服務林阿嬤至今，透過持續訪視與活動參與，協助阿嬤轉換心境，阿嬤今天開心地說，「很久沒過情人節，感覺被疼惜。」

活動中，嘉鳳獅子會成員化身「一日情人」，與長輩共同妝點愛的蛋糕並獻上花束，場面溫馨。嘉鳳獅子會今年共募集211份愛心年菜，並於現場舉行捐贈儀式。華山基金會表示，長年感謝嘉鳳獅子會支持，將妥善運用善款，陪伴弱勢長輩在地老化。