嘉鳳獅子會化身一日情人 攜手華山守護嘉義16名孤老

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉鳳獅子會愛心13年不間斷，情人節前夕贈211份年菜助弱勢。記者李宗祐／攝影
嘉鳳獅子會愛心13年不間斷，情人節前夕贈211份年菜助弱勢。記者李宗祐／攝影

嘉鳳獅子會長期支持華山基金會，守護嘉義弱勢長輩，愛心行動已持續13年。適逢西洋情人節前夕，嘉鳳獅子會舉辦「獅情話意‧愛在華山」公益捐贈記者會，邀請16名華山服務的長輩參與，將情人節浪漫化為實際陪伴，讓愛普及到在地孤老。

會長江虹蓉表示，公益不分節日，希望在情人節這一天，用行動告訴長輩「您並不孤單」。74歲林阿嬤早年與丈夫打拚，後因丈夫病逝及火災燒毀家園，陷入憂鬱。華山基金會自2019年服務林阿嬤至今，透過持續訪視與活動參與，協助阿嬤轉換心境，阿嬤今天開心地說，「很久沒過情人節，感覺被疼惜。」

活動中，嘉鳳獅子會成員化身「一日情人」，與長輩共同妝點愛的蛋糕並獻上花束，場面溫馨。嘉鳳獅子會今年共募集211份愛心年菜，並於現場舉行捐贈儀式。華山基金會表示，長年感謝嘉鳳獅子會支持，將妥善運用善款，陪伴弱勢長輩在地老化。

華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心，照顧本鄉本土老人」理念，提供失依、失能、失智長輩關懷訪視、物資協助等免費到宅服務。目前正推動「愛老人 愛團圓」公益活動，認助愛心年菜每份1000元，新春餐會每人1000元，期盼大眾支持在地孤老。

嘉鳳獅子會化身一日情人，攜手華山守護嘉義16名孤老，圖為陪伴長輩裝飾蛋糕提早共度情人節。記者李宗祐／攝影
嘉鳳獅子會化身一日情人，攜手華山守護嘉義16名孤老，圖為陪伴長輩裝飾蛋糕提早共度情人節。記者李宗祐／攝影

獅子會 長輩 嘉義
