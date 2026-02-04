全嘉最大沉浸式場域誕生 「絕美之島」全沉浸首映文化科技人才起飛

嘉義縣文化科技發展再下一城。嘉縣府攜手國內指標級數位沉浸展演品牌「科文双融／融域」，在嘉義文化科技創新基地打造全嘉規模最大的「AMBI SPACE X CHIAYI」沉浸式人才培育實驗場域，宣告嘉義從文化底蘊邁向文化科技創新關鍵里程碑。

科文双融董事長、宏碁集團創辦人施振榮，昨天南下與嘉義縣副縣長劉培東共同宣布合作成果，同步舉辦「CULTECH文化科技共創集智創意提案競賽」及「CULTECH+1文化科技創意競賽」聯合頒獎典禮，表揚脫穎而出優秀團隊，為嘉義文化科技生態注入新動能。

新成立的AMBI SPACE X CHIAYI場域，空間近100坪，採用高階投影設備，打造四面牆全沉浸式影像環境，是嘉義首座全沉浸式展演與培育空間。啟用首日同步首映「絕美之島—縮時台灣映像誌」全沉浸體驗展，透過高畫質縮時影像，將台灣山川地景與人文風貌包覆式呈現，觀眾彷彿置身島嶼之中，情感與土地記憶被全面喚醒。

劉培東說，縣府推動文化觀光升級產業轉型，在蒜頭糖廠成立文化科技創新基地，打造「場域×未來內容×人才培育」平台，文化科技不只是設備與技術，是長期經驗與場域能量累積，這次與融域合作，為轉型嘉義帶來關鍵改變，也為年輕世代搭建更大舞台。

施振榮表示，科文双融致力推動科技與文化深度融合，與嘉縣府攜手成立AMBI SPACE X CHIAYI，實踐「AMBI SPACE, ANY SPACE」理念，讓沉浸式空間成為地方人才扶植與創新應用的實驗基地，看好嘉義從農工重鎮走向科技與文化並進發展潛力。

文化觀光局長徐佩鈴指出，基地透過「以大帶小」、「前店後場」模式，已培育近20家在地文化科技團隊。AMBI SPACE X CHIAYI成立後，將成為全台首座擁有沉浸式體驗空間的人才培育實驗場域，未來結合協會、文策院及產業資源，扶植團隊發展數位內容、文化策展與科技應用，打造「文化科技嘉義隊」。