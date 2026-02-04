等了13年終於有牙醫 他捨台大光環每天通勤2小時到偏鄉

雲林縣口湖鄉自2013年最後一家牙醫診所歇業後，長達13年沒有牙科診所與常駐牙醫師，居民一旦牙痛、補牙，只能舟車勞頓前往外地就醫，或是等待巡回醫療服務，如今終於迎來轉機，口湖衛生所近日迎來首位常駐牙醫師賴奕卲，縣府盼藉此為偏鄉牙科照護提供穩定服務。

56歲的賴奕卲醫師是斗六人，過去在台大雲林分院服務超過20年，累積完整牙科臨床經驗，他深知偏鄉牙科資源長期不足，因緣際會下選擇投入沒有牙科診所的口湖鄉服務，他每日從斗六通勤約50分鐘到口湖衛生所，每周一至周五駐診服務。

雖然每天通勤時間長達二小時，賴奕卲坦言「有點遠」，但才報到數日，他已明顯感受地方的需求，多位年長患者因假牙不適求助，也有小朋友來檢查牙齒。口湖衛生所主任呂世隆提醒，賴醫師門診甫起步，建議鄉親看診前可先打電話預約。

目前口湖衛生所已有牙科診療椅與X光等設備，但治療設備仍待補齊，衛生局長曾春美表示，將全力協助升級設備，提升診療量能，並在賴醫師的協助下，強化長者及學童口腔保健，未來進一步規畫跨鄉鎮牙科支援與外展服務，改善偏鄉牙科資源不足的現況。