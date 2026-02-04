嘉義民雄頭橋陸橋3月3日封閉 地方憂黑暗期

配合嘉義縣民雄鐵路高架化工程推進，交通部鐵道局三月三日起封閉頭橋陸橋進行拆除工程，並管制周邊道路，對工業區運輸影響大，鐵道局昨天舉辦地方說明會，工業區部分貨運業者憂心無合適替代道路，且管制恐造成延遲到貨被罰錢；鐵道局表示，會再研擬方案。

鐵道局中部工程分局說明，新設臨時軌與頭橋陸橋東側橋台衝突，將拆除陸橋改為平面道路，車道配置維持原陸橋寬度十二公尺，採雙向各一個混合車道，施工期間替代道路為頭橋平交道、森永廠前平交道、文隆陸橋、民雄陸橋或世賢路一段通行，須留意限高及限重。

目前規畫的道路管制期間，十五公噸以上車輛禁行時段，「工業二路從耀明宮到工業三路之間」上午七時卅分至八時卅分、上午十一時卅分至下午一時、下午四時卅分至六時，「工業一路從陸橋到文化路之間」上午七時卅分至八時卅分、下午四時卅分至六時，「工業二路從工業三路至黃昏市場間」上午七時卅分至八時卅分；工業五路金興社區、金興村忠義街則都禁止十公噸以上車輛通行。

貨運業者指出，公司落址已久，每天都要配送貨物，但道路管制讓車輛無法出入，也無法停車，很擔心受影響，且如果延遲到貨，公司恐面臨罰款，希望有其他替代方案或核發通行證。

縣議員黃啟豪說，頭橋陸橋除有工業區大車通行，也是工廠上班族通勤要道，上班日尖峰時段易塞車，應視交通狀況滾動式調整。

中部工程分局表示，會將工業區廠商建議納入評估，研議方案再與廠商討論，依需求調整，盼達成共識，減輕施工期間交通負擔。