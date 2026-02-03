好壯觀！巨大化高麗菜競賽 嘉義縣青農栽種35.24台斤奪冠

嘉義縣農會今天舉辦巨大高麗菜決賽，吸引18鄉鎮市青農參加，在朴子市農會展示各式巨大高麗菜，經多輪測量與嚴謹評比，最終由新港鄉青年農民林俊嘉脫穎而出，高麗菜重量高達35.24台斤，勇奪冠軍，嘉義縣農會將競賽高麗菜做為水餃，分送弱勢團體做愛心。

奪冠青農林俊嘉說，培育巨大高麗菜關鍵在於精細的育苗管理，以及自然友善的栽培方式，歷時4至5個月精準照顧，高麗菜重量高達35.24台斤，吸引眾多民眾駐足圍觀，也與青農交流栽培經驗、相互學習，期盼透過競賽讓大家看見嘉義青農在農業上的專業與創新。

黃貞瑜總幹事表示，巨大高麗菜競賽齊聚18鄉鎮市青農參賽，所有參賽者在相同時間、種植相同作物，但在不同地區環境條件下栽培，從海拔0至1500公尺皆有青農投入種植，從育苗、定植到結球成熟，考驗的不只是作物生長，更是青農技術與因地制宜能力。