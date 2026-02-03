聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義朴子地政事務所新建工程動土 斥2.6億元預計2028年完工
嘉義縣朴子地政事務所年久失修，空間不敷使用，縣府斥資2.6億元在朴子市老人活動中心旁新建廳舍，打造4層樓建築物，導入綠建築設計、安裝節能設備，也規畫無障礙設施動線，副縣長劉培東今天參加動土典禮，空間規畫打造現代化地政服務據點，預計2028年完工啟用。
地政處指出，朴子地政事務所負責嘉義海區不動產登記、測量、地籍管理，包括朴子市、布袋鎮、東石鄉、義竹鄉、六腳鄉，現有辦公廳舍屋齡老舊，空間侷促不敷使用，不利推動智慧化與高效率作業，斥資約2億6千萬元新建大樓，總樓地板面積3022平方公尺。
劉培東說，朴子地政事務所2022年起規畫興建，地點及設計與地方多次討論，新建大樓位在配天宮周邊，除了空間規畫完善，也備有停車場，並規畫友善洽公動線及無障礙設施，也導入綠建築設計理念，安裝節能設備，打造現代化辦公廳舍，將在2028年完工啟用。
陳怡岳表示，新建地政事務所最初要在縣府周邊興建，但考慮到海區鄉親舟車勞頓，才能抵達縣治特區洽辦公務，為了減輕民眾負擔，跟縣府地政處反映後經過多次討論，最終將地點選定為朴子市區，鄰近朴子配天宮，希望新建大樓可以為民眾提供便捷服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言