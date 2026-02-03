嘉義朴子地政事務所新建工程動土 斥2.6億元預計2028年完工

嘉義縣朴子地政事務所年久失修，空間不敷使用，縣府斥資2.6億元在朴子市老人活動中心旁新建廳舍，打造4層樓建築物，導入綠建築設計、安裝節能設備，也規畫無障礙設施動線，副縣長劉培東今天參加動土典禮，空間規畫打造現代化地政服務據點，預計2028年完工啟用。

地政處指出，朴子地政事務所負責嘉義海區不動產登記、測量、地籍管理，包括朴子市、布袋鎮、東石鄉、義竹鄉、六腳鄉，現有辦公廳舍屋齡老舊，空間侷促不敷使用，不利推動智慧化與高效率作業，斥資約2億6千萬元新建大樓，總樓地板面積3022平方公尺。

劉培東說，朴子地政事務所2022年起規畫興建，地點及設計與地方多次討論，新建大樓位在配天宮周邊，除了空間規畫完善，也備有停車場，並規畫友善洽公動線及無障礙設施，也導入綠建築設計理念，安裝節能設備，打造現代化辦公廳舍，將在2028年完工啟用。