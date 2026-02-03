快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產1家電 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

嘉義青農巨大高麗菜競賽 林俊嘉以35.24台斤奪冠

中央社／ 嘉義縣3日電
嘉義縣農會3日舉辦「嘉義青農農業技術競賽－巨大高麗菜決賽」，新港鄉青農林俊嘉（左2）栽培的高麗菜重量高達35.24台斤，勇奪冠軍。嘉義縣農會提供／中央社
嘉義縣農會3日舉辦「嘉義青農農業技術競賽－巨大高麗菜決賽」，新港鄉青農林俊嘉（左2）栽培的高麗菜重量高達35.24台斤，勇奪冠軍。嘉義縣農會提供／中央社

嘉義縣農會今天在朴子市農會舉辦「嘉義青農農業技術競賽－巨大高麗菜決賽」，縣內18個鄉鎮的青農同場競技，新港鄉青農林俊嘉栽培的高麗菜重量高達35.24台斤，勇奪冠軍。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、朴子市農會總幹事田志強、嘉義縣青農聯誼會總會長張翠玲等人今天到場為青農加油；18個鄉鎮市青農代表各種植2顆高麗菜參賽，以最重者奪冠。

種出冠軍高麗菜的林俊嘉接受媒體聯訪表示，能培育出如此高品質的巨大高麗菜，關鍵在於精細的育苗管理與自然友善的栽培方式。

黃貞瑜表示，巨大高麗菜的成果來自長時間且高密度的栽培管理，從育苗、定植到結球成熟，往往需要4至5個月的精準照顧，考驗的是農民對作物生長節奏與田間管理的專業能力。

黃貞瑜說，透過此次競賽，青農不僅交流栽培經驗、相互學習，也在年前以具趣味性的方式，具體展現嘉義農業紮實的技術底蘊與農民力。

黃貞瑜表示，今天青農更運用競賽的高麗菜製作成每包1200公克的水餃，捐贈予聖心教養院、安仁家園及弱勢家庭，將農業的成果化為溫飽與關懷，與更多人分享這一口幸福的滋味。

田志強表示，現場看到巨大高麗菜的體型令人驚豔，更深刻感受到嘉義青農的農業實力，誠摯推薦民眾選購農產品就選嘉義出產的。

嘉義縣農會3日舉辦「嘉義青農農業技術競賽－巨大高麗菜決賽」，總幹事黃貞瑜（前）說，競賽具體展現嘉義農業紮實的技術底蘊與農民力。嘉義縣農會提供／中央社
嘉義縣農會3日舉辦「嘉義青農農業技術競賽－巨大高麗菜決賽」，總幹事黃貞瑜（前）說，競賽具體展現嘉義農業紮實的技術底蘊與農民力。嘉義縣農會提供／中央社

青農 高麗菜 嘉義

延伸閱讀

設局約友人出門搶錢 嘉義4男結夥搶奪9萬6千元遭起訴

砂石車撞進嘉義朴子早餐店 菜單招牌掉落2人受傷

台北輸了！英國人讚嘉義更「現代化」 居民點關鍵：好住好吃

澎湖烏崁高麗菜王賽 83歲菜農種出單顆逾22斤奪冠

相關新聞

嘉義朴子地政事務所新建工程動土 斥2.6億元預計2028年完工

嘉義縣朴子地政事務所年久失修，空間不敷使用，縣府斥資2.6億元在朴子市老人活動中心旁新建廳舍，打造4層樓建築物，導入綠建...

嘉義青農巨大高麗菜競賽 林俊嘉以35.24台斤奪冠

嘉義縣農會今天在朴子市農會舉辦「嘉義青農農業技術競賽－巨大高麗菜決賽」，縣內18個鄉鎮的青農同場競技，新港鄉青農林俊嘉栽...

嘉義市府小內閣再傳異動 黃敏惠任期最後1年…再發布3位局處長

嘉義市長黃敏惠任期最後1年，人事布局動作頻頻，持續調整小內閣陣容。繼上月底主持3位新任局處聯合布達典禮，今天再度公布3位...

2萬株櫻花海來了！雲林草嶺石壁櫻花季估湧百萬人次 可在斗六搭接駁車

雲林縣古坑鄉草嶺、石壁櫻花季將於2月17日至3月1日浪漫登場，縣府今舉行記者會宣傳，目前山區花開約一成，預估春節期間可望...

民雄鐵路高架拆陸橋管制道路 貨運業憂延誤交期恐挨罰

嘉義縣民雄鐵路高架化工程推進，鐵道局擬先拆除頭橋陸橋，3月3日封閉陸橋並管制道路，對工業區運輸造成重大打擊，鐵道局今天舉...

影／春節展出上萬玩具公仔 台南古寶無患子故事園區日送100份小玩具

台南市安定區古寶無患子故事園區今天宣布春節規畫「無患子迴力車賀歲一馬到成功」新春活動，除有近2千個小迴力車排列馬到成功字...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。