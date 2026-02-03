聽新聞
嘉義市府小內閣再傳異動 黃敏惠任期最後1年…再發布3位局處長
嘉義市長黃敏惠任期最後1年，人事布局動作頻頻，持續調整小內閣陣容。繼上月底主持3位新任局處聯合布達典禮，今天再度公布3位局處長異動，包括建設處、企劃處與民政處長調整，建設處副處長羅資政調升為建設處長；原企劃處副處長曾江評調升為企劃處處長；原企劃處長楊張建南，調任民政處處長。
羅資政長期深耕建設體系，熟悉業務，參與多項市政重大建設計畫，累積豐富實務經驗。由內部晉升，代表市長肯定其專業能力，也有助於延續既有政策推動，確保重大建設計畫能無縫接軌。曾江評獲拔擢升任處長，對城市發展藍圖及施政策略熟稔，邁向永續發展，由熟悉整體市政運作的人才接掌企劃處，強化施政效率，推動城市整體競爭力。
8年級生原企劃處長楊張建南，長期跟隨黃敏惠，深獲市長信任重用，曾任市府機要專員，半年多前調任智慧科技處處長，期間推動智慧城市與數位治理，展現跨領域整合能力，上月智慧科技處改為企劃處，此次再度轉任民政處長；小內閣人事調整「穩定中求創新」，透過內部人才拔擢與跨局處歷練，強化市政團隊整體戰力。隨著黃敏惠任期最後階段，小內閣再度調整，被解讀為強化政策落實與團隊磨合重要布局。未來新團隊能否在有限任期交出亮眼成績單，將成為各界關注焦點。
