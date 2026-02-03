2萬株櫻花海來了！雲林草嶺石壁櫻花季估湧百萬人次 可在斗六搭接駁車

雲林縣古坑鄉草嶺、石壁櫻花季將於2月17日至3月1日浪漫登場，縣府今舉行記者會宣傳，目前山區花開約一成，預估春節期間可望盛開迎春，縣府預估將吸引百萬遊客造訪，規畫在花季期間每天在斗六火車站實施付費「預約制賞櫻接駁專車」，古坑鄉公所也將在山區啟動交通接駁服務。

縣長張麗善、副縣長陳璧君、古坑鄉長林慧如、縣議員賴明源及張庭綺、草嶺村長陳兵通、石壁休閒農業區發展協會理事長賴郁憲等人今一同為草嶺、石壁櫻花季活動宣傳。

草嶺、石壁栽種逾2萬棵櫻花樹，包含紅粉佳人、寒櫻、八重櫻、富士櫻及垂櫻等逾20種櫻花，每年春天接力綻放，縣長張麗善表示，只要來一趟，就能看到不同品種、顏色的櫻花，非常賞心悅目、療癒，去年櫻花季吸引逾60萬人次，今年花季在新春期間，預估可破百萬人次造訪。

副縣長陳璧君說，近年縣府與鄉公所齊心協力推動草嶺石壁櫻花祭，已成為全台知名賞櫻聖地，縣府記取去年人潮眾多、交通壓力大的經驗，今年將加強車流控管、預約機制及數位資訊查詢，鼓勵大家多加利用大眾運輸工具。

交通工務局長汪令堯表示，今年在斗六火車站後站規畫「預約制賞櫻接駁專車」，花季期間每天上午8時30分至12時發6班車前往東璧山莊，並於下午2時至4時30分安排6班車回程至斗六後火車站，票價280元，需提前一天預約。預約專線0922-900023。

為維護山區賞花品質，草嶺村民日前已發起淨山活動，古坑鄉長林慧如表示，為讓民眾能更順利上山賞花，將實施交通接駁措施，今年櫻花季新增P3停車場（自然律有機農場）以提升接駁量能，去程於上午8時至下午2時，由第一、第二、第三停車場接駁至東碧山莊，遊客下車可直接後步行前往九芎神木方向賞櫻；回程則於上午10時至下午4時，由九芎神木接駁至東碧山莊，再轉乘返回各停車場。因青山坪隧道尚未完工，今年暫停接駁至青山坪。