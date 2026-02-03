民雄鐵路高架拆陸橋管制道路 貨運業憂延誤交期恐挨罰

嘉義縣民雄鐵路高架化工程推進，鐵道局擬先拆除頭橋陸橋，3月3日封閉陸橋並管制道路，對工業區運輸造成重大打擊，鐵道局今天舉辦地方說明會，引發部分業者反彈，憂心無合適替代道路，且道路管制時間影響貨運進度，延遲到貨恐被罰錢。鐵道局將再研擬方案與業者溝通。

鐵道局3月3日起管制道路，15噸以上車輛禁行時段包括工業二路耀明宮上午7時30分至8時30分、上午11時30分至下午1時、下午4時30分至6時，工業一路至文化路上午7時30分至8時30分、下午4時30分至6時，工業二路至黃昏市場上午7時30分至8時30分。工業五路金興社區、金興村忠義街均禁止10公噸以上車輛通行。

貨運業者表示，道路管制會讓車輛無法出入，如果延遲到貨，公司恐面臨罰款，可以理解下午4時至6時是下班尖峰時段，但公司落址已久，每天都要配送貨物，不可能讓車輛靜止不動，眼看左右道路都要交通管制，很擔心受影響，希望有其他替代方案，或是核發通行證。

議員黃啟豪說，頭橋陸橋車流量大，除了有工業區大車通行，也是工廠上班族通勤要道，有許多機車和汽車，上班日尖峰時段易塞車，陸橋封閉將面臨交通難題，目前鐵道局規畫替代道路，屆時將湧入車潮，會加派義警指揮交通，後續將視交通狀況，再做滾動式調整。

鐵道局中部工程分局表示，說明會中有工業區廠商提出意見，擔憂道路管制時段影響車輛進出，因對交通影響重大，會將廠商建議納入評估，並研議方案再與廠商討論，盼達成共識，減輕施工期間交通負擔，目前僅規畫此場說明會，若後續有需求，將再視需求調整。