快訊

烏俄戰爭下的患難與共：專訪《戰火下的毛孩》導演

先盜砂再回填打造「美濃大峽谷」 集團1年爽賺2億犯案手法全公開

遊日「行李太滿」…他留一排雪靴給飯店惹議 網揭3種處理方式

民雄鐵路高架拆陸橋管制道路 貨運業憂延誤交期恐挨罰

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義民雄鐵路高架化將拆除頭橋陸橋，3月3日起封閉陸橋並管制周邊道路，引起工業區廠商憂心交通問題。記者黃于凡／攝影
嘉義民雄鐵路高架化將拆除頭橋陸橋，3月3日起封閉陸橋並管制周邊道路，引起工業區廠商憂心交通問題。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鐵路高架化工程推進，鐵道局擬先拆除頭橋陸橋，3月3日封閉陸橋並管制道路，對工業區運輸造成重大打擊，鐵道局今天舉辦地方說明會，引發部分業者反彈，憂心無合適替代道路，且道路管制時間影響貨運進度，延遲到貨恐被罰錢。鐵道局將再研擬方案與業者溝通。

鐵道局3月3日起管制道路，15噸以上車輛禁行時段包括工業二路耀明宮上午7時30分至8時30分、上午11時30分至下午1時、下午4時30分至6時，工業一路至文化路上午7時30分至8時30分、下午4時30分至6時，工業二路至黃昏市場上午7時30分至8時30分。工業五路金興社區、金興村忠義街均禁止10公噸以上車輛通行。

貨運業者表示，道路管制會讓車輛無法出入，如果延遲到貨，公司恐面臨罰款，可以理解下午4時至6時是下班尖峰時段，但公司落址已久，每天都要配送貨物，不可能讓車輛靜止不動，眼看左右道路都要交通管制，很擔心受影響，希望有其他替代方案，或是核發通行證。

議員黃啟豪說，頭橋陸橋車流量大，除了有工業區大車通行，也是工廠上班族通勤要道，有許多機車和汽車，上班日尖峰時段易塞車，陸橋封閉將面臨交通難題，目前鐵道局規畫替代道路，屆時將湧入車潮，會加派義警指揮交通，後續將視交通狀況，再做滾動式調整。

鐵道局中部工程分局表示，說明會中有工業區廠商提出意見，擔憂道路管制時段影響車輛進出，因對交通影響重大，會將廠商建議納入評估，並研議方案再與廠商討論，盼達成共識，減輕施工期間交通負擔，目前僅規畫此場說明會，若後續有需求，將再視需求調整。

鐵道局中部工程分局指出，新設臨時軌與頭橋陸橋東側橋台衝突，將拆除陸橋改為平面道路，車道配置維持原陸橋寬度12公尺，採雙向各1混合車道，施工期間替代道路改由頭橋平交道、森永廠前平交道、文隆陸橋、民雄陸橋或世賢路一段通行，須留意限高及限重規定。

嘉義民雄鐵路高架化將拆除頭橋陸橋，3月3日起封閉陸橋並管制周邊道路，引起工業區廠商憂心交通問題。記者黃于凡／攝影
嘉義民雄鐵路高架化將拆除頭橋陸橋，3月3日起封閉陸橋並管制周邊道路，引起工業區廠商憂心交通問題。記者黃于凡／攝影
嘉義民雄鐵路高架化將拆除頭橋陸橋，鐵道局今天舉辦說明會了解地方意見。記者黃于凡／攝影
嘉義民雄鐵路高架化將拆除頭橋陸橋，鐵道局今天舉辦說明會了解地方意見。記者黃于凡／攝影

鐵道 替代道路 車道

延伸閱讀

春節高鐵票開售 香港西九龍往北京、天津熱門線一票難求

影／穿越88年時光 國定古蹟台南火車站早年珍貴影像曝光

影／台南鐵路地下化寫歷史一刻！永久軌正式接合 年底通車

影／北宜高鐵爭議不斷 民團指鐵道局「踐踏專業」

相關新聞

光藝術點亮鹽水夜景 2026月津港燈節周六登場

2026月津港燈節將於本周六登場，台南市政府邀請各地遊客走訪鹽水小鎮，漫步夜間河港，在光影交織中感受橫跨歷史與未來沉浸式...

影／春節展出上萬玩具公仔 台南古寶無患子故事園區日送100份小玩具

台南市安定區古寶無患子故事園區今天宣布春節規畫「無患子迴力車賀歲一馬到成功」新春活動，除有近2千個小迴力車排列馬到成功字...

台南後壁公所寒冬送暖打掃兼貼春聯 偏鄉愛心展創意

台南市後壁區公所辦理寒冬送暖愛心活動，除發放愛心物質給弱勢戶，替代役男也為獨居長輩整理居家環境並張貼春聯，長輩們眉開眼笑...

人安發送400份年禮助寒士 網紅柯莉絲汀寒夜火車站送暖

「寒士吃飽30」送禮行動展開，人安基金會民雄平安站於嘉義街頭與公園發送400份年禮與應急紅包。網紅柯莉絲汀與義工前往嘉義...

嘉市「粉紅超馬」小紅包萌翻亮相 黃敏惠春節發送日期公布

迎接農曆新年，嘉義市政府推出年度限定「粉紅超馬」小紅包，粉嫩設計一曝光即吸引目光，為年節增添滿滿喜氣。今年也是市長黃敏惠...

12年不間斷寒冬送暖愛心年菜 「石頭里長」為弱勢家庭募得566份

綽號「石頭里長」的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，過年前再度完成一年一度「年菜之約」。這項行動今年邁入第12年，看似不長，卻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。