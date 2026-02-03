聽新聞
影／春節展出上萬玩具公仔 台南古寶無患子故事園區日送100份小玩具
台南市安定區古寶無患子故事園區今天宣布春節規畫「無患子迴力車賀歲一馬到成功」新春活動，除有近2千個小迴力車排列馬到成功字樣，還展出園區創辦人王高榮收藏近30年的烙印戰士、百變金剛、變形金剛等上萬件玩具與迴力車、公仔。
王高榮說，14日到25日春節期間開放參觀，每天贈送100份小玩具給小朋友，結合園區特色與創意展演，營造熱情喜氣的過年氛圍，邀請民眾攜家帶春來走春，共度歡樂時光。
這次活動以展出象徵好運與祝福的迴力小車為主軸，現場特別安排庫柏力克熊、變形金剛、百變金剛，以及陸地龍、天空龍、海洋龍等造型角色展覽，讓民眾近距離合影。
安定區長陳仁偉表示，圍區創辦人王高榮長期投入地方公益與社會關懷，除深耕無患子產業發展，也積極回饋地方、支持社區與公益活動，期盼透過企業力量，為社會注入更多正向能量。這次新春活動展現企業結合文化、公益與觀光的用心，讓民眾在歡樂過節之餘，也能感受到溫暖與祝福。
陳仁偉表示，感謝企業與公部門攜手，豐富地方活動內容，提升安定區整體能見度與活力。區公所也配合園區展出庫柏力克熊公仔，由兩名替代役男花一個月時間、2萬片積木協助製作兩隻大庫柏力克熊（暴力熊）參與活動，為活動增添亮點與話題。新春期間舉辦兼具文化特色與親子互動活動，不僅促進地方觀光，也讓民眾在走春踏青中感受安定的人情味與新年的美好祝福。
