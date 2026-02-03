快訊

台南後壁公所寒冬送暖打掃兼貼春聯 偏鄉愛心展創意

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南後壁公所寒冬送暖愛心活動，替代役男為獨居長輩打掃兼貼春聯。記者謝進盛／翻攝
台南後壁公所寒冬送暖愛心活動，替代役男為獨居長輩打掃兼貼春聯。記者謝進盛／翻攝

台南市後壁區公所辦理寒冬送暖愛心活動，除發放愛心物質給弱勢戶，替代役男也為獨居長輩整理居家環境並張貼春聯，長輩們眉開眼笑說，這真的是最貼心又實際的愛心善行。

後壁區公所今舉辦「一份年菜一份心、公私協力送愛心」活動，結合民間企業與在地商家資源，活動結合靖達科技、助鑫機械工程、陽光公園科技及毓泰商號共同響應愛心送年菜行動，合計捐贈年菜及紅包共150份，毓泰商號董事長廖桂榮更將年菜加至10多道，希望讓弱勢家庭也能圍爐享用豐盛年菜。

除此之外，公所替代役男也為獨居長輩整理居家環境並張貼喜氣春聯，透過實際行動讓弱勢民眾感受生活的希望與溫暖，將年節的溫暖與關懷送進需要幫助的家庭，長輩們感謝公所用心，更頻頻向替代役男道謝。

後壁區長李至彬說，市長黃偉哲非常重視「社會福利議題」，更將照顧弱勢列為優先政策，但政府資源有限仍需結合民間力量，才能擴大效益，特別感謝靖達科技董事長黃鐘德、林若昕伉儷長年對後壁區回饋，寒冬時致贈背心給獨居弱勢長者，這次也感謝各里里長及里幹事協助發送年菜，共同將年節祝福送達每一戶需要關懷的家庭。

李至彬指出，公所運用替代役人力，期盼透過公私協力方式關懷弱勢，也讓年輕替代役男學習與老人相處之道，透過公益服務自我成長，讓獨居長輩及弱勢家庭都能歡喜過新年。未來公所持續整合各界資源，也邀請大家加入，共同一起推動更多關懷行動。

台南後壁公所寒冬送暖愛心活動，結合地方有限資源，發放年菜與紅包。記者謝進盛／翻攝
台南後壁公所寒冬送暖愛心活動，結合地方有限資源，發放年菜與紅包。記者謝進盛／翻攝
台南後壁公所寒冬送暖愛心活動，替代役男為獨居長輩打掃兼貼春聯。記者謝進盛／翻攝
台南後壁公所寒冬送暖愛心活動，替代役男為獨居長輩打掃兼貼春聯。記者謝進盛／翻攝
台南後壁公所寒冬送暖愛心活動，結合地方有限資源，發放年菜與紅包。記者謝進盛／翻攝
台南後壁公所寒冬送暖愛心活動，結合地方有限資源，發放年菜與紅包。記者謝進盛／翻攝

替代役男 年菜 愛心

相關新聞

光藝術點亮鹽水夜景 2026月津港燈節周六登場

2026月津港燈節將於本周六登場，台南市政府邀請各地遊客走訪鹽水小鎮，漫步夜間河港，在光影交織中感受橫跨歷史與未來沉浸式...

影／春節展出上萬玩具公仔 台南古寶無患子故事園區日送100份小玩具

台南市安定區古寶無患子故事園區今天宣布春節規畫「無患子迴力車賀歲一馬到成功」新春活動，除有近2千個小迴力車排列馬到成功字...

台南後壁公所寒冬送暖打掃兼貼春聯 偏鄉愛心展創意

台南市後壁區公所辦理寒冬送暖愛心活動，除發放愛心物質給弱勢戶，替代役男也為獨居長輩整理居家環境並張貼春聯，長輩們眉開眼笑...

人安發送400份年禮助寒士 網紅柯莉絲汀寒夜火車站送暖

「寒士吃飽30」送禮行動展開，人安基金會民雄平安站於嘉義街頭與公園發送400份年禮與應急紅包。網紅柯莉絲汀與義工前往嘉義...

嘉市「粉紅超馬」小紅包萌翻亮相 黃敏惠春節發送日期公布

迎接農曆新年，嘉義市政府推出年度限定「粉紅超馬」小紅包，粉嫩設計一曝光即吸引目光，為年節增添滿滿喜氣。今年也是市長黃敏惠...

12年不間斷寒冬送暖愛心年菜 「石頭里長」為弱勢家庭募得566份

綽號「石頭里長」的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，過年前再度完成一年一度「年菜之約」。這項行動今年邁入第12年，看似不長，卻...

