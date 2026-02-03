台南後壁公所寒冬送暖打掃兼貼春聯 偏鄉愛心展創意

台南市後壁區公所辦理寒冬送暖愛心活動，除發放愛心物質給弱勢戶，替代役男也為獨居長輩整理居家環境並張貼春聯，長輩們眉開眼笑說，這真的是最貼心又實際的愛心善行。

後壁區公所今舉辦「一份年菜一份心、公私協力送愛心」活動，結合民間企業與在地商家資源，活動結合靖達科技、助鑫機械工程、陽光公園科技及毓泰商號共同響應愛心送年菜行動，合計捐贈年菜及紅包共150份，毓泰商號董事長廖桂榮更將年菜加至10多道，希望讓弱勢家庭也能圍爐享用豐盛年菜。

除此之外，公所替代役男也為獨居長輩整理居家環境並張貼喜氣春聯，透過實際行動讓弱勢民眾感受生活的希望與溫暖，將年節的溫暖與關懷送進需要幫助的家庭，長輩們感謝公所用心，更頻頻向替代役男道謝。

後壁區長李至彬說，市長黃偉哲非常重視「社會福利議題」，更將照顧弱勢列為優先政策，但政府資源有限仍需結合民間力量，才能擴大效益，特別感謝靖達科技董事長黃鐘德、林若昕伉儷長年對後壁區回饋，寒冬時致贈背心給獨居弱勢長者，這次也感謝各里里長及里幹事協助發送年菜，共同將年節祝福送達每一戶需要關懷的家庭。