光藝術點亮鹽水夜景 2026月津港燈節周六登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2026月津港燈節規畫三大展區，邀集來自台灣、日本、韓國等國50組藝術家參與，展出60組作品。記者謝進盛／翻攝
2026月津港燈節將於本周六登場，台南市政府邀請各地遊客走訪鹽水小鎮，漫步夜間河港，在光影交織中感受橫跨歷史與未來沉浸式藝術體驗。

台南市政府文化局今上午在鹽水永成戲院開記者會，宣布今年月津港燈節2月7日起至3月8日，下午5時30分至深夜11時（3月3日元宵節延長至凌晨2時）在鹽水月津港親水公園展出。本月7日晚間6時安排有盛大開幕儀式。

文化局長黃雅玲說，本屆燈節規畫「藝術燈區」、「巷弄燈區」及「月津超新星」三大展區，邀集來自台灣、日本、韓國等國50組藝術家參與，展出60組作品。作品取材自鹽水數百年來累積的信仰文化、生活紋理與自然景觀，透過光、霧、聲音及互動裝置，重新詮釋地方記憶，並描繪城市面向未來多元想像。

黃雅玲指出，今年月津港燈節，以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景 Cloudscape」為主題，結合光藝術、科技媒材與地方文化記憶，邀請民眾走入夜間河港，在光影交織中感受橫跨歷史與未來沉浸式藝術體驗。

台南市長黃偉哲、鹽水區長陳文琪、市議員王宣貿、李宗翰及多名里長出席記者會。黃偉哲表示，月津港燈節自2010年月津港整治完成從最初小規模展出，一路發展成全台指標性光藝術節慶；不僅孕育出許多優秀藝術創作者，也在全國藝術圈累積深厚口碑，今年邁入第16屆，已成為兼具歷史傳承與藝術品質重要文化品牌。

黃偉哲說，今年燈節展期長達1個多月，與鹽水蜂炮熱鬧動態形成不同層次文化風貌。此外，月津港燈節在水域展出的精彩作品，結合鹽水老街的「月之美術館」，讓水面與巷弄、當代藝術與歷史街區相互輝映，展現鹽水獨有文化深度與城市魅力。

文化局表示，今年適逢馬年，主題燈「天馬獸」以高度藝術性與視覺張力，帶給大小朋友驚喜與感動，開幕啟燈晚會將於7日晚間登場，將設置水上舞台，結合燈光投影與音樂演出，為燈節揭開序幕。

台南市長黃偉哲說，今年月津港燈節展期達1個多月，與鹽水蜂炮熱鬧動態形成不同層次文化風貌。記者謝進盛／攝影
2026月津港燈節規畫三大展區，邀集來自台灣、日本、韓國等國50組藝術家參與，展出60組作品。記者謝進盛／翻攝
2026月津港燈節將於本周六登場，南市府文化局今在鹽水永成戲院開記者會。謝進盛／攝影
2026月津港燈節規畫三大展區，邀集來自台灣、日本、韓國等國50組藝術家參與，展出60組作品。記者謝進盛／翻攝
2026月津港燈節將於本周六登場，主題燈「天馬獸」以高度藝術性與視覺張力，帶給大小朋友驚喜與感動。記者謝進盛／翻攝
