人安發送400份年禮助寒士 網紅柯莉絲汀寒夜火車站送暖
「寒士吃飽30」送禮行動展開，人安基金會民雄平安站於嘉義街頭與公園發送400份年禮與應急紅包。網紅柯莉絲汀與義工前往嘉義火車站夜訪，親手遞送物資，在立春前夕為弱勢族群點亮新年希望。
柯莉絲汀表示，發送年禮過程中看見寒士的笑容與謝意，內心感觸良多，深刻感受行動意義。人安基金會表示，年禮象徵一整年的辛勞被看見，對寒士而言，更代表有人願意陪伴過年，感受被尊重與在乎。
每名寒士背後都有不同的人生轉折，或許因變故流落街頭，心事重重。立春象徵告別寒冬，這份年禮與紅包如同雪中送炭，為處於低谷的人注入前行力量。人安基金會常年提供防飢、防寒、防病及就業輔導，成為貧苦弱勢的生活依靠。
目前「寒士吃飽30」僅募得5成，募集行動將持續至2月底。防飢年禮每份800元、應急紅包600元，認助每名1400元，呼籲社會大眾參與，協助困境中的民眾迎向春天。愛心專線：（05）225-5713，劃撥帳號：5043-4710，亦可透過線上捐款支持。
