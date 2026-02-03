人安發送400份年禮助寒士 網紅柯莉絲汀寒夜火車站送暖

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
網紅柯莉絲汀（右二）與人安基金會義工走入地下道，關懷弱勢族群。圖／人安基金會民雄站提供
「寒士吃飽30」送禮行動展開，人安基金會民雄平安站於嘉義街頭與公園發送400份年禮與應急紅包。網紅柯莉絲汀與義工前往嘉義火車站夜訪，親手遞送物資，在立春前夕為弱勢族群點亮新年希望。

柯莉絲汀表示，發送年禮過程中看見寒士的笑容與謝意，內心感觸良多，深刻感受行動意義。人安基金會表示，年禮象徵一整年的辛勞被看見，對寒士而言，更代表有人願意陪伴過年，感受被尊重與在乎。

每名寒士背後都有不同的人生轉折，或許因變故流落街頭，心事重重。立春象徵告別寒冬，這份年禮與紅包如同雪中送炭，為處於低谷的人注入前行力量。人安基金會常年提供防飢、防寒、防病及就業輔導，成為貧苦弱勢的生活依靠。

目前「寒士吃飽30」僅募得5成，募集行動將持續至2月底。防飢年禮每份800元、應急紅包600元，認助每名1400元，呼籲社會大眾參與，協助困境中的民眾迎向春天。愛心專線：（05）225-5713，劃撥帳號：5043-4710，亦可透過線上捐款支持。

網紅柯莉絲汀（左）夜訪嘉義火車站，將年禮物資送到露宿寒士手中。圖／人安基金會民雄站提供
立春前夕送溫暖，網紅柯莉絲汀（右二）與義工寒夜穿梭嘉義街頭。圖／人安基金會民雄站提供
立春前夕送溫暖，網紅柯莉絲汀（左）與人安基金會義工關心在火車站內寒士。圖／人安基金會民雄站提供
網紅柯莉絲汀（左二）與人安基金會義工走入地下道，關懷弱勢族群。圖／人安基金會民雄站提供
網紅柯莉絲汀與人安基金會備妥400份年禮與紅包，陪伴嘉義寒士溫暖過年。圖／人安基金會民雄站提供
人安發送400份年禮助寒士，網紅柯莉絲汀（右）寒夜親手遞送愛心。圖／人安基金會民雄站提供
紅包 嘉義 立春

