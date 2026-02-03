嘉市「粉紅超馬」小紅包萌翻亮相 黃敏惠春節發送日期公布
迎接農曆新年，嘉義市政府推出年度限定「粉紅超馬」小紅包，粉嫩設計一曝光即吸引目光，為年節增添滿滿喜氣。今年也是市長黃敏惠任期內最後1年發送小紅包，她以「粉紅超跑迎媽祖，粉紅超馬迎幸福」一句話，為市民送上新春祝福。
黃敏惠表示，市府今年再度邀請知名插畫家SMART莊信棠，攜手書法家、也是市府退休地政處長饒嘉博，共同打造「馬迎春暉」春聯，結合插畫與書法美學，日前已陸續發送至各家戶，讓城市提前洋溢過年氛圍。
備受民眾期待的小紅包，今年以「粉紅超馬」為主角，設計融入象徵平安的蘋果、吉利的橘子，以及「春」、「福」等吉祥元素，並巧妙結合代表國泰民安的十元硬幣，化為馬鞍造型，寓意馬年好運「上馬」、幸福持續「加碼」。
市府邀請全國民眾春節期間到嘉義市走春。大年初一（2月17日）將於嘉義城隍廟、九華山地藏庵及文化局文化廣場發送限量小紅包；初二（2月18日）在文財殿，初九（2月2日）則於玉皇宮接力發放，邀請大家新年來嘉義，把幸福帶回家。
