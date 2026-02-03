12年不間斷寒冬送暖愛心年菜 「石頭里長」為弱勢家庭募得566份

綽號「石頭里長」的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，過年前再度完成一年一度「年菜之約」。這項行動今年邁入第12年，看似不長，卻已陪伴無數弱勢家庭走過人生最艱困的時刻，成為地方歲末最溫暖的風景。

今年共有近300名網友過年前再次響應，點滴匯聚之下，募得566份年菜。有人一次捐出多份，有人只能盡一份心力，但每一份年菜的背後，都是一句未曾說出口的關懷「你們並不孤單」。為讓年菜即時送達需要的家庭，轄管朴子警分局上午動員3個鄉鎮市聯合所協助配送，將其中420份年菜送往朴子市、東石鄉與六腳鄉等地的弱勢家庭。這些年菜或許不算豐盛，卻在許多家庭的餐桌上，撐起整個農曆年的安心與尊嚴。

其餘146份年菜，由里長服務處志工逐一送出，對象涵蓋早療兒童家庭、仍在康復路上努力的病友、育幼院孩童、慈濟照顧戶，以及長時間訓練的東石高中棒球隊、朴子國中田徑隊；同時也走進德興、仁和據點與文化里內多戶獨居長者及清寒家庭，讓那些「過年可能沒人敲門」的家庭，也能感受到節日的溫度。

總舖師經典年菜三寶維持原價，每份含三道菜，認捐價1100元不漲價菜色：筍乾封肉、魚翅羹、櫻花蝦油飯。總舖師以好手藝與好食材，讓弱勢家庭享用到美味有團圓意義的年夜飯。